Congo-Kinshasa: Nomination de l'Évêque auxiliaire de Lubumbashi

15 Avril 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Lubumbashi le Révérend Jean-Marie Vianney Musul Masas, jusqu'à présent chancelier de ce même archidiocèse, en lui attribuant le siège titulaire de Satafis.

Mgr Jean-Marie Vianney Musul Masas est né le 23 août 1974 à Fungurume, dans l'Archidiocèse de Lubumbashi. Après avoir fréquenté le petit séminaire Saint François Xavier de Sales à Lubumbashi (1988-1994), il a obtenu une maîtrise en philosophie à l'université de Lubumbashi. Il a ensuite poursuivi ses études de théologie au grand séminaire interdiocésain Saint-Paul de Lubumbashi. Il a été ordonné prêtre le 25 juillet 2009.

Il a exercé les fonctions suivantes : curé de la paroisse Saint-Augustin à Lubumbashi (2009-2011) ; aumônier des Soeurs Pies Disciples du Divin Maître et des Soeurs de la Charité de Jésus et Marie à Lubumbashi (2011-2020) ; secrétaire général adjoint du deuxième synode diocésain et administrateur paroissial de Saint Jean-Paul II (2012) ; jusqu'à présent, chancelier et cérémoniaire diocésain (depuis 2011) et vicaire dominical à Notre-Dame de la Paix à Lubumbashi (depuis 2015).

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