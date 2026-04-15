Burkina Faso: Economie informelle - Le secteur informel au coeur de l'investissement économique national

Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF) organise du 14 au 16 avril 2026 à Ouagadougou, 72 heures du secteur informel sur le thème : « Défis sécuritaires et contributions fiscales dans un contexte de crise : quel apport du secteur informel ? » L'objectif est de contribuer à la promotion et à la formalisation du secteur au Burkina Faso.

Dans le rapport 2023 de l'Institut national des statistiques et de la démographie, l'économie burkinabè est dominée par le secteur informel avec 90 % des unités économiques et plus de 90 % des travailleurs. Cependant, la contribution de ces unités économiques aux recettes fiscales représente moins de 2% et moins de 50% du produit intérieur brut (PIB).

Dans un contexte de souveraineté économique que prône la Révolution progressiste populaire (RPP), comment amener l'économie informelle à atteindre son potentiel de développement. C'est dans ce sens que le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF) organise du 14 au 16 avril 2026 à Ouagadougou, les 72 heures du secteur informel. Placée sur le thème : « Défis sécuritaires et contributions fiscales dans un contexte de crise : quel apport du secteur informel ».

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Ce thème, selon le représentant du Premier ministre, par ailleurs le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, répond à l'appel de la journée de l'exemplarité fiscale au Burkina Faso, laquelle revêt un sens à la fois civique, économique et patriotique. « Payer l'impôt, c'est un acte de patriotisme. C'est ce qui permet de construire nos routes, d'équiper nos hôpitaux, de sécuriser notre territoire et de préparer l'avenir de nos enfants. Ensemble, dans la confiance et l'équité, faisons du civisme fiscal une force pour bâtir un Burkina Faso souverain, solidaire et prospère », a souligné le ministre, Mathias Traoré.

L'économie informelle contribue à moins de 50 % du PIB

Au menu des échanges, des communications vont porter, entre autres, sur le défi sécuritaire et la restauration du territoire national : quelle contribution du secteur informel ; la mobilisation des recettes fiscales dans le secteur informel : états des lieux, enjeux et perspectives ; et les opérations stratégiques pour la facilitation du commerce et de l'investissement.

Par ces journées, le président du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), Salif Nikiéma, a invité les acteurs à prôner la cohésion sociale car le pays en a besoin. « Nous avons réuni tous les acteurs de l'économie informelle du Burkina pour travailler au profit de tous. Ils font la promotion de leurs produits à travers les stands d'exposition », a -t-il renchéri.

Pour M. Traoré, les présentes journées sont également une école pour renforcer les capacités dans la conduite des affaires et tisser des réseaux stratégiques tout en recherchant des financements adéquats. C'est le lieu pour lui d'exhorter les acteurs de l'économie informelle à se formaliser car l'histoire économique du pays enseigne que beaucoup d'entreprises formelles ont émergé du secteur informel. « Cela montre que l'informel n'est pas une fatalité mais un point de départ », a-t-il indiqué.

A entendre le parrain de l'activité, Achille Roland Sow, la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est disponible pour la mise en oeuvre d'un véritable plan d'action d'accompagnement à la formalisation des acteurs de l'économie informelle. « Elle contribuera au déploiement d'actions concrètes qui renforcent la motivation, la capitalisation, l'implication, la transparence et la confiance avec toutes les franges de l'économie informelle pour une collaboration durable des activités à conduire », a-t-il ajouté.

La cérémonie d'ouverture a pris fin par la visite des stands à la place de la Nation. Bien avant l'ouverture des travaux, ce 14 avril 2026, les acteurs ont fait un don de sang dans la matinée en vue de soutenir les forces combattantes. Dans la soirée du 15 avril 2026, il est prévu un match de gala entre les acteurs du secteur informel et les agents de la brigade Laabal.