Burkina Faso: Microfinance - La caisse populaire de Kaya se conforme aux nouveaux textes

La caisse populaire de Kaya a, cumulativement, tenu, le samedi 11 avril 2026 à Kaya, sa 15e assemblée générale ordinaire pour présenter les résultats engrangés au cours de l'année 2025 et une assemblée extraordinaire pour se conformer aux nouveaux textes régissant la microfinance au Burkina Faso.

La caisse populaire de Kaya devient désormais la coopérative de microfinance de Kaya. Ce changement de dénomination est intervenu lors de sa 15e assemblée générale ordinaire couplée à une assemblée extraordinaire tenue le samedi 11 avril 2026 à Kaya.

Son nouveau statut vise à se conformer à la loi n°001-2025-ALP du 13 février 2025 portant réglementation de la microfinance au Burkina Faso adoptée par l'Assemblée législative du peuple (ALP). Selon le Président du conseil d'administration (PCA) de la caisse populaire de Kaya, Tasseré Belemviré, les modifications ont été opérées sur le statut de son institution, son règlement intérieur et sa convention d'affiliation.

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« Nous ne sommes plus une coopérative d'épargne et de crédits, mais une coopérative de microfinance. De même, les membres sont désormais des coopérateurs ou coopératrices », a-t-il indiqué. Cette mutation implique nécessairement des exigences en termes de participation, d'engagement et de contribution individuelle et collective. A écouter le PCA Belemviré, la part sociale passe de 2000 à 5000 francs et les frais d'adhésion qui variaient entre 2000 et 10 000 F CFA, selon les catégories de personnes passent de 3000 à 20 000 F CFA, alors que le quorum passe de 200 à 300 coopérateurs.

En termes de résultats engrangés, au 31 décembre 2025, selon Tasséré Belemviré, son institution a enregistré des performances, notamment le nombre des membres a atteint 22 651 personnes avec une épargne collectée d'un montant de 4 784 152 218 F CFA.

Selon lui, le crédit en cours est de 3 812 944 739 F CFA et le résultat bénéficiaire est de 150 167 431 F CFA. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Pensa, Yaya Bengadi, représentant le haut-commissaire de la province de Sandbondtenga, a salué ces résultats qui traduisent la solidarité de l'organisation et la confiance de la population.

De ce fait, il a invité les coopérateurs à faire preuve d'écoute, de responsabilités et d'ouverture d'esprit, afin d'accompagner cette réforme indispensable à la pérennité et à la crédibilité de leur institution financière. M. Bengadi a également exhorté les bénéficiaires des crédits à honorer leurs engagements pour bâtir leur avenir.