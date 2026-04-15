Afrique: La région subsaharienne sous pression face au choc énergétique mondial, selon le FMI

L’Afrique subsaharienne apparaît comme l’une des régions les plus exposées aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient et à la flambée des prix de l’énergie, selon le dernier rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international (FMI).

Présenté lors des Assemblées de printemps 2026 à Washington qui se tient du 13 au 18 avril, l’institution met en garde contre une dégradation simultanée de la croissance mondiale et une hausse des pressions inflationnistes, dans un contexte déjà fragilisé par un endettement élevé dans de nombreux pays.

Le même rapport souligne que le choc actuel se transmet aux économies africaines à travers la hausse des coûts énergétiques, le ralentissement du commerce mondial et le durcissement des conditions financières internationales.

Une inflation en hausse et une croissance sous pression

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Le FMI prévoit une augmentation de l’inflation médiane en Afrique subsaharienne, qui devrait atteindre environ 5 % en 2026 contre 3,4 % en 2025. Cette hausse est principalement alimentée par le renchérissement de l’énergie et des produits alimentaires, dans une région où les ménages consacrent une part importante de leurs revenus à ces dépenses essentielles.

Dans le même temps, les perspectives de croissance sont revues à la baisse pour 2026 et 2027. Le FMI souligne que les économies de la région subissent un double choc, à la fois externe et interne, lié à la dégradation du pouvoir d’achat et à la hausse des coûts de financement.

Trois canaux de transmission du choc économique

Le rapport identifie trois principaux mécanismes par lesquels la crise mondiale affecte l’Afrique subsaharienne. Le premier est le choc des coûts, provoqué par la hausse des prix du pétrole et du gaz, qui se répercute sur les transports, l’électricité et la production industrielle.

Le deuxième canal concerne l’agriculture et la sécurité alimentaire. L’augmentation des prix des engrais fragilise les rendements agricoles et accentue les risques d’insécurité alimentaire dans plusieurs pays.

Le troisième canal est financier, avec un durcissement des conditions de crédit international et une appréciation du dollar, qui alourdit le coût de la dette pour les pays les plus endettés.

Le Nigeria, exemple des tensions économiques actuelles

Le cas du Nigeria illustre les difficultés auxquelles sont confrontées les économies africaines. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le pays, désormais attendue à 4,1 % en 2026, soit une diminution de 0,3 point de pourcentage.

Cette révision s’explique par la hausse des prix du carburant et des engrais, ainsi que par l’augmentation des coûts de transport et la faiblesse de l’activité non pétrolière. Le pays bénéficie toutefois partiellement de la hausse des prix du pétrole, qui soutient ses exportations, sans compenser totalement la dégradation du pouvoir d’achat.

Une région profondément hétérogène

Le FMI insiste sur la diversité des situations en Afrique subsaharienne. Les pays importateurs d’énergie sont les plus exposés, subissant une hausse de leur facture énergétique et une pression accrue sur leurs finances publiques.

Les pays exportateurs de pétrole bénéficient en partie de la hausse des prix, mais doivent également faire face à l’inflation importée et à la volatilité des marchés. Les économies à forte dominante agricole sont quant à elles particulièrement touchées par la flambée des prix des engrais, ce qui pèse sur la production et les revenus ruraux.

Des marges budgétaires de plus en plus limitées

L’institution met également en garde contre la réduction de l’espace budgétaire dans de nombreux pays, sur fond de dette publique élevée. Cette situation limite la capacité des États à répondre efficacement aux chocs externes.

Le FMI recommande des mesures ciblées et temporaires afin de protéger les populations les plus vulnérables. Les subventions généralisées et les politiques de plafonnement des prix sont déconseillées, en raison de leur coût élevé et de leur difficulté à être supprimées une fois mises en place.

Le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest face aux vulnérabilités structurelles

L’Afrique de l’Ouest, notamment des économies comme le Sénégal, reste exposée aux fluctuations des marchés internationaux. La dépendance aux importations d’énergie et de produits alimentaires, combinée à la sensibilité aux conditions financières mondiales, constitue une vulnérabilité structurelle persistante malgré les réformes engagées.

Face à ces défis, le FMI appelle les pays de la région à renforcer la stabilité macroéconomique et la résilience économique. Les priorités incluent la maîtrise de l’inflation, l’amélioration du ciblage des dépenses publiques et la diversification des économies.

L’institution insiste également sur l’importance d’accélérer les investissements dans les énergies renouvelables afin de réduire la dépendance aux importations énergétiques et de renforcer la sécurité énergétique à long terme.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques persistantes, les perspectives de l’Afrique subsaharienne restent fragiles. La trajectoire économique de la région dépendra largement de l’évolution des prix de l’énergie, de la durée des perturbations actuelles et de la capacité des gouvernements à concilier soutien social et discipline budgétaire.