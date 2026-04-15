Ile Maurice: Aumeer dénonce une «attitude défensive», Bachoo rétorque que «c'est la vérité»

Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a dû défendre, sous le feu d'une question parlementaire, la décision de son ministère de réintégrer deux pharmaciens impliqués dans l'affaire Molnupiravir. Le Dr Farhad Aumeer, député de la circonscription n°2 (Port-Louis Sud-Port-Louis Central), a demandé au ministre si son ministère avait sollicité des informations de la Financial Crimes Commission concernant deux personnes interrogées dans le cadre de cette affaire et qui occupent désormais des postes sensibles - l'un au Pharmacy Board et l'autre au Health Commission Board.

Anil Bachoo a répondu sans ambages : les deux hommes ont été blanchis - l'un par le tribunal, l'autre par l'agence même qui avait initié les poursuites : «Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été reconnus coupables par un tribunal, ils sont innocents.» Il a poursuivi en expliquant que le Premier ministre et l'un de ses collègues avaient fait l'objet d'accusations similaires dans le passé. Le ministre a également justifié la réintégration par une pénurie de pharmaciens, signalant que 450 produits demeurent en attente d'enregistrement.

Cependant, le ton du ministre n'aurait pas plu à Farhad Aumeer, qui a répondu : «J'ai écouté l'attitude défensive du ministre à ce sujet.» Le ministre de l'interrompre aussitôt pour répliquer : «Ce n'est pas de la défensive, c'est la vérité.» Après ce léger accrochage, le député a recentré son questionnement sur un point précis : la FCC enquête-t-elle toujours sur ces deux individus ? Le ministre a concédé ne pas être en contact avec la FCC, indiquant que son ministère s'est appuyé sur l'avis du State Law Office, qui a autorisé leur retour. Il a toutefois précisé que si une nouvelle inculpation devait intervenir, les mesures qui s'imposent seraient prises sans délai.