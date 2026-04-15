Ile Maurice: Nouvelles mesures pour la ligne Piton-Rivière-du-Rempart

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a présidé une réunion à Port-Louis, lundi. Il était entouré des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Fonction publique, Kaviraj Sukon et Raj Pentiah, ainsi que du député Sandeep Prayag. L'objectif était de trouver des solutions aux problèmes de sécurité routière et aux lacunes des transports publics dans la circonscription de Piton-Rivière-du-Rempart (n° 7). Des représentants du Traffic Management and Road Safety Unit, de la National Land Transport Authority et du ministère des Transports terrestres ont également participé à la réunion.

Les préoccupations des résidents de Poudre-d'Or, de l'Espérance-Trébuchet, de Gokhoola, de l'Amitié, de Mapou et de Rivière-du-Rempart ont été examinées avec attention.

Afin d'y remédier, plusieurs mesures correctives ont été proposées : des passages piétons surélevés, de nouveaux feux de circulation, un marquage au sol plus clair, l'amélioration de l'éclairage public, la signalisation routière renforcée et l'augmentation de la fréquence des autobus afin de répondre à la demande régionale.

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Le ministre Mahomed s'est dit confiant que les autorités compétentes agiront rapidement pour mettre en oeuvre ces mesures et formuler, si nécessaire, d'autres recommandations. Une visite sur place est prévue afin de procéder à une évaluation détaillée et d'élaborer des solutions pratiques et concrètes.

La discussion a également mis en lumière les difficultés de mobilité rencontrées par les usagers des lignes d'autobus 159 et 22 à Mapou, notamment pour se rendre à l'hôpital, au travail ou à l'école. Les autorités ont proposé de rétablir le service du dimanche sur les lignes 84 et 85, d'avancer les départs à 6 heures et 6 h 15, et d'enquêter sur les irrégularités signalées sur le réseau à Petite-Julie, Triolet et Plaine-des-Roches.

Ces mesures visent à améliorer la sécurité, la fiabilité du service et la qualité de vie des riverains.