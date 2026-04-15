Ile Maurice: Une masterclass inédite sur Warren Buffett grâce à Accresco

Avec une masterclass consacrée à la philosophie d'investissement de Warren Buffett, animée par Robert P. Miles, l'un des spécialistes les plus reconnus du célèbre investisseur américain, la société de conseil Accresco Investment Management entend marquer les esprits. Investisseurs, professionnels de la finance et décideurs assisteront à cet évènement rare le 28 mai, au Hilton Mauritius Resort & Spa.

Intitulée "The Genius of Warren Buffett: An In-Depth Study of the Investing Principles and Business Valuation Framework of the World's Greatest Investor", cette formation propose une immersion dans les principes qui ont façonné l'un des parcours les plus emblématiques de l'histoire des marchés financiers. À la tête de Berkshire Hathaway depuis plus d'un demi-siècle, surnommé l'«Oracle d'Omaha», Warren Buffett a bâti sa réputation sur une approche rigoureuse, fondée sur l'analyse fondamentale, la discipline et une vision résolument tournée vers le long terme.

Pédagogique et stratégique

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Pour Accresco, l'objectif est clair : démocratiser une approche d'investissement souvent perçue comme élitiste, mais dont les principes restent accessibles et particulièrement pertinents dans un environnement économique incertain. La masterclass se veut ainsi à la fois pédagogique et stratégique, offrant aux participants des outils concrets pour mieux appréhender la valorisation des entreprises et les dynamiques de création de valeur.

La présence de Robert P. Miles constitue l'un des principaux attraits de l'événement. Auteur prolifique et conférencier international, il a consacré une grande partie de sa carrière à l'analyse et à la vulgarisation des méthodes de Warren Buffett. Ayant eu l'opportunité de le rencontrer et de l'interviewer à plusieurs reprises, il offre une lecture à la fois directe et contextualisée de sa philosophie d'investissement. Sa venue à Maurice reste rare à l'échelle régionale et témoigne de l'ambition d'Accresco de positionner l'île comme un hub de réflexion financière.

Au-delà de l'hommage à une figure iconique, cette initiative s'inscrit dans la stratégie propre d'Accresco, axée sur le Sustainable Value Investing. Cette approche hybride conjugue les fondamentaux de l'investissement de valeur - chers àWarren Buffett - avec l'intégration de critères ESG. L'objectif : identifier des entreprises de qualité capables de générer une performance durable tout en respectant des standards élevés en matière de gouvernance, d'impact environnemental et de responsabilité sociale.

Selon Oliver Müller, Chief Investment Officer de la société, cette philosophie trouve un écho particulier dans le contexte actuel. «Investir dans des entreprises solides, les conserver dans la durée et laisser le temps faire son oeuvre reste une stratégie éprouvée, d'autant plus pertinente dans un environnement mondial volatil», souligne-t-il.