Burkina Faso: Le pays - Saisie de pagnes contrefaits à Dakola, les douanes frappent un réseau de fraude

Les services douaniers burkinabè ont intercepté, le 15 avril 2026, une importante cargaison de pagnes contrefaits (koko donda et faso danfani) au poste frontalier de Dakola. Cette saisie met en lumière l'ampleur du trafic illicite dans le secteur textile et ses conséquences sur l'économie nationale.

L'analyse de la cargaison a révélé la présence de 152 balles de faux Kokon Donda et 160 balles de faux Faso Danfani, deux tissus emblématiques du Burkina Faso.

Faso Danfani, en particulier, est un symbole fort de l'identité culturelle nationale et un pilier de l'artisanat local. Sa contrefaçon représente un manque à gagner important pour les producteurs et artisans burkinabè.

La valeur estimée de cette marchandise frauduleuse s'élèverait à 156 millions de francs CFA, selon les premières évaluations.

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Au-delà de la fraude douanière, cette saisie met en évidence les risques économiques liés à la contrefaçon textile. L'introduction massive de produits imités sur le marché local est susceptible d'affecter directement les revenus des artisans, tisseuses et acteurs de la filière textile.

Le Directeur général des douanes, Yves Kafando, a félicité les agents du bureau de Dakola pour leur vigilance.

Actuellement en mission en Chine avec une équipe technique, il a réaffirmé l'engagement de l'administration douanière à renforcer la lutte contre les trafics illicites et à sécuriser les frontières nationales.