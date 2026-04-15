Afrique: La franchise douanière chinoise pour le continent - Un avenir pour les « produits d'origine africaine » plus compétitifs

Le 1er mai 2026, la franchise douanière totale accordée à 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine entrera en vigueur. La politique chinoise de franchise douanière en faveur de l'Afrique s'est développée progressivement depuis plus de vingt ans, en plusieurs étapes clés :

Première étape : lancement officiel (2003-2005)

Lors de la deuxième Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en 2003, la Chine a déclaré pour la première fois un traitement de franchise douanière sur 194 produits à 25 pays africains les moins avancés (PMA), marquant le début des mesures tarifaires unilatérales préférentielles de la Chine envers l'Afrique.

Deuxième étape : expansion continue (2006-2018)

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Lors des sessions successives du FOCAC, la Chine n'a cessé d'accroître ses avantages tarifaires et son niveau d'ouverture unilatérale envers l'Afrique, en élargissant la couverture tarifaire, le nombre de pays bénéficiaires et les mesures de facilitation connexes.

Troisième étape : mise à niveau complète (2024-2025)

En septembre 2024, la Chine a annoncé l'octroi d'un traitement de franchise douanière à 100 % des lignes tarifaires pour tous les pays africains les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec elle, couvrant 33 pays du continent. Le nombre de produits bénéficiaires est passé de 194 à 8 530, et la valeur du commerce concerné est passée de moins de 800 millions de dollars à près de 350 milliards de dollars.

À partir du 1er mai 2026, la franchise douanière sera étendue à tous les pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine. Cette politique pour laquelle aucun plafond n'a jamais été fixé, n'est assortie d'aucune condition politique supplémentaire et elle ne constitue pas une mesure commerciale temporaire. Après plus de vingt ans de pratique, la Chine a acquis une grande expérience dans sa mise en oeuvre et elle a minutieusement préparé cette extension complète.

Cela reflète la prise en compte des réalités africaines, l'engagement politique constant de la Chine en faveur de la coopération Sud-Sud, et constitue une garantie solide pour promouvoir le commerce sino-africain et renforcer la compétitivité des produits importés d'Afrique.

Sur le plan opérationnel, cette politique de franchise douanière généralisée a entraîné une accélération systémique de l'ensemble de la chaîne logistique, depuis l'établissement des documents jusqu'aux contrôles douaniers. Les changements clés peuvent être résumés en « trois accélérations » et « un changement majeur » : grâce à l'accélération de la documentation, des contrôles et de la logistique, les douanes chinoises ont considérablement réduit les délais d'établissement, de transmission et de vérification des certificats d'origine pour les marchandises africaines, grâce à la numérisation et à la simplification des procédures.

Des mesures prioritaires et facilitées ont été mises en place pour les contrôles sanitaires et phytosanitaires aux points d'entrée, ainsi que des « voies vertes » et une réduction des temps d'attente pour le transbordement, le chargement, le déchargement et le stockage. Avec l'augmentation prévue des importations en provenance d'Afrique, les modes de transport évolueront vers une plus grande spécialisation et un plus grand raffinement, notamment pour répondre aux besoins de la logistique de la chaîne du froid pour les produits frais.

Ce changement majeur encourage les pays africains à investir dans leurs infrastructures de chaîne du froid. Par exemple, les autorités somaliennes de la pêche ont indiqué qu'elles modernisent leurs entrepôts frigorifiques, leurs camions et leurs équipements de manutention portuaire par le biais de partenariats public-privé afin de saisir les opportunités d'exportation de fruits de mer vers la Chine.

Ces mesures concrètes, couvrant les formalités, le dédouanement, le transport et les infrastructures, amélioreront considérablement la compétitivité des produits africains sur le marché : d'une part, l'accélération du dédouanement réduit les coûts commerciaux globaux, permettant aux produits africains, en particulier agricoles, d'arriver sur le marché en meilleur état et de meilleure qualité.

D'autre part, la fiabilité accrue des délais d'importation améliore la qualité des produits et l'expérience de livraison, permettant aux produits africains de ne plus être perçus comme de simples matières premières bon marché, mais d'accéder à des circuits haut de gamme, comme les supermarchés de luxe. Cela contribuera à remodeler les perceptions du marché et la reconnaissance des marques, d'une part en réduisant la dépendance de l'Afrique à l'égard des produits à faible valeur ajoutée comme les minerais, et d'autre part en envoyant un signal positif aux consommateurs et acheteurs chinois : importer depuis l'Afrique n'est plus « compliqué ou lent ». Cette transformation des perceptions constitue un actif immatériel pour la création de valeur de marque des produits africains.

Depuis la première franchise douanière sur 194 produits en 2003 jusqu'à la couverture complète de tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine au 1er mai 2026, la Chine a réalisé, en plus de vingt ans, un bond historique dans son ouverture unilatérale à l'Afrique. Cette politique va bien au-delà du simple avantage de prix lié à la suppression des droits de douane.

Pour la Chine, il s'agit d'une action proactive visant à promouvoir une ouverture de haut niveau et à construire une nouvelle dynamique de développement. Pour l'Afrique, c'est une opportunité historique de diversifier ses exportations et d'accélérer son industrialisation. Pour le monde, c'est l'engagement solennel de la Chine à défendre un système commercial multilatéral et à approfondir la coopération au sein du Sud global.

Lorsque les fruits de mer somaliens, le café rwandais et les avocats kényans pourront être livrés dès le lendemain aux consommateurs chinois, le commerce sino-africain ne sera plus un simple flux de ressources, mais une pratique profonde touchant au droit au développement, à la montée en gamme industrielle et à la prospérité partagée. La franchise douanière est une « soustraction » qui se traduit par des « additions » et des « multiplications » en matière de facilitation commerciale, de synergie industrielle et d'amélioration des conditions de vie.

C'est non seulement une voie rapide pour rendre les « produits d'origine africaine » plus compétitifs, mais aussi le témoignage concret de la transition de la vision d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique vers la réalité.