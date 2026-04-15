Afrique: Promotion des investissements - Paris accueille un forum dédié à la vision Sénégal 2050

Paris accueille, les 29 et 30 avril 2026, un forum consacré à la promotion des investissements en lien avec la vision Sénégal 2050, à l'initiative de l'Ambassade du Sénégal en France, a-t-on appris de source diplomatique.

Placée sous le thème « Construire ensemble le Sénégal de 2050 : souveraineté, innovation et prospérité partagée », cette rencontre vise à créer un cadre de réflexion et de co-construction autour des priorités économiques du Sénégal, dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

Selon la note conceptuelle parvenue à notre rédaction, le forum ambitionne de mobiliser la diaspora sénégalaise ainsi que les acteurs économiques français et internationaux, afin de promouvoir des investissements structurants et renforcer la compétitivité de l'économie nationale.

Les travaux mettront en lumière les opportunités offertes par la vision Sénégal 2050, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du numérique et des énergies, tout en valorisant les initiatives portées par des membres de la diaspora, présentées comme des modèles d'insertion professionnelle réussie et de contribution au développement.

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Plusieurs panels et sessions plénières sont prévus autour des axes stratégiques de transformation économique, dont la souveraineté économique, l'industrialisation, la modernisation des filières de production et le développement des industries extractives. Des rencontres d'affaires de type B2B et B2G sont également programmées pour favoriser des partenariats entre opérateurs sénégalais et français.

Les organisateurs entendent, à travers ce forum, susciter des engagements concrets d'investissement, promouvoir des mécanismes de financement innovants et renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de la vision Sénégal 2050.

La rencontre devrait réunir des membres du gouvernement, des représentants du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres de la diaspora sénégalaise.

Prévu en format hybride, avec une participation en présentiel et une retransmission en ligne, le forum sera suivi par la mise en place d'un comité chargé d'assurer le suivi des recommandations et des engagements issus des travaux, selon la même source.