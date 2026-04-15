Sénégal: Fiara 2026 - La science et l'innovation érigées en piliers de la souveraineté agricole

À l'occasion de la Foire internationale de l'Agriculture et des ressources animales (Fiara 2026), le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a mis en avant, ce mardi 14 avril, le rôle stratégique de la science dans la transformation du secteur agricole sénégalais.

Présidant la journée dédiée à son département, le Pr Daouda Ngom, a rappelé que cette édition, ouverte depuis le 30 mars, s'inscrit dans une dynamique de refondation des politiques agricoles autour de l'innovation.

Placée sous le thème « Innovations en agriculture pour une souveraineté durable », cette journée a été l'occasion pour le ministre de souligner les réformes engagées par l'État pour repositionner la recherche et la formation au coeur du développement agricole.

Selon le Pr Ngom, « le gouvernement a engagé des réformes profondes pour faire de la recherche, de l'innovation et de la formation des leviers stratégiques au service de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'agro-industrie ».

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Il a insisté sur la mission du MESRI, qui consiste à « accompagner cette ambition gouvernementale en mettant la science et l'innovation au coeur des politiques de souveraineté alimentaire et de résilience économique ».

La journée a également été marquée par la tenue de panels de haut niveau réunissant chercheurs, producteurs, entrepreneurs et décideurs publics.

Pour le ministre, la FIARA constitue « un cadre stratégique de dialogue et de convergence », permettant de rapprocher la recherche scientifique des réalités du terrain. « Elle permet de faire émerger des solutions concrètes, adaptées aux réalités de nos territoires », a-t-il soutenu.

S'inscrivant dans les orientations de la Vision Sénégal 2050, le MESRI entend accélérer la transformation des systèmes agricoles à travers plusieurs axes prioritaires.

Parmi ceux-ci figurent le développement de l'agroécologie, la gestion durable des sols et des ressources en eau, l'innovation variétale, la lutte intégrée contre les bioagresseurs, ainsi que la digitalisation du secteur. L'accès à des mécanismes de financement adaptés est également identifié comme un levier essentiel pour soutenir cette transition.