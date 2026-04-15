Afrique: Paix et sécurité au continent - La 10e édition du Forum de Dakar prévue les 20 et 21 avril prochains

Le Sénégal accueillera les 20 et 21 avril prochains la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), a-t-on appris des organisateurs.

Placée sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette édition anniversaire s'inscrit dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants et une recomposition des équilibres géopolitiques sur le continent.

Axé sur le thème « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? », le Forum réunira des experts, des décideurs civils et militaires ainsi que des acteurs de la société civile.

Les discussions porteront notamment sur la souveraineté des États africains face aux impératifs d'intégration, la consolidation de la stabilité institutionnelle et le renforcement de partenariats internationaux fondés sur le respect mutuel.

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Deux sessions plénières majeures rythmeront les échanges : « Souveraineté et enjeux contemporains : l'Afrique entre périls et opportunités » et « Intégration régionale et sécurité collective : opportunités ou défis pour les États africains ? ».