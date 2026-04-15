Sénégal: Le ministère de la Famille dément toute idée d'omission ou d'exclusion

« Il n'y a ni omission ni exclusion avec les bourses de sécurité familiale ». Le directeur de cabinet du ministère de la famille a fait cette précision, ce mercredi 15 avril 2026, en marge de l'atelier de consolidation des préparatifs de la Conférence internationale sur la protection sociale, prévu du 23 au 27 novembre prochain à Dakar, Youssouf Djité a tenu à apporter des précisions sur la polémique soulevée par la reprise des paiements des bourses de sécurité famille.

Interpellé sur les récentes sorties d'associations de personnes handicapées dénonçant leur exclusion du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), le directeur de cabinet du ministère de la Famille a balayé d'un revers de main les accusations de discrimination.

Selon Youssouf Djité, la situation actuelle est le fruit d'un processus rigoureux de réévaluation et d'extension du Régistre national unique ( Rnu). « Le Rnu qui comptait environ 500 000 ménages a été étendu, sous l'impulsion des autorités, à un million de ménages », a-t-il expliqué. Cette expansion s'est accompagnée d'un programme de « recertification » visant à vérifier l'éligibilité des bénéficiaires actuels au regard du décret de 2013, qui prévoit un délai de séjour limité dans le programme.

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Ce travail de fond, a expliqué M. Djité, a abouti à l'établissement de nouveaux critères d'éligibilité, plus stricts et plus objectifs. Si les paiements ont effectivement repris ce mois de mars, il reconnaît l'existence de « quelques réglages techniques », mais il se veut catégorique sur le fond affirmant qu'aucun groupe n'a été délibérément mis de côté.