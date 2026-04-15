Congo-Brazzaville: Finances publiques - Un partenariat pour moderniser les mécanismes de gestion financière

La Commission nationale de transparence et de responsabilité (CNTR) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont officialisé, le 14 avril, un partenariat stratégique visant à renforcer durablement la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques.

Soutenue par un financement de plus de 4,4 milliards FCFA, l'initiative marque une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance financière au Congo, avec un accent particulier sur la digitalisation et l'évaluation des pratiques publiques.

Inscrit dans le cadre du Plan stratégique 2025-2029 de la CNTR, le projet vise à moderniser les mécanismes de gestion financière, notamment à travers la digitalisation des processus de collecte, de traitement et d'analyse des données. Le plan d'initiation signé permettra de structurer la mise en oeuvre du projet et de lancer les actions prioritaires prévues pour cette année.

Parmi les innovations majeures figure l'évaluation annuelle du code de transparence et de responsabilité, appuyée par une plateforme numérique dédiée, afin de renforcer la collecte et l'analyse des données financières et la reddition des comptes.

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Intervenant à cette occasion, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, a souligné que ce projet permettra de déployer des actions structurées et à impact rapide pour améliorer la transparence, grâce notamment à la digitalisation des outils. Elle a insisté sur la nécessité de faire de la redevabilité un pilier de l'action publique, soulignant que cette initiative constitue un levier important pour renforcer l'efficacité des institutions.

De son côté, Joseph Mana Fouafoua, président de la CNTR, a mis en avant la portée stratégique de cet accord.« L'acte consacré à la signature entre la CNTR et le Pnud marque une étape déterminante. Il permettra d'engager l'élaboration d'un document de projet strictement destiné à impulser et à soutenir la mise en oeuvre d'actions concrètes, cohérente et durable en vue du renforcement de la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques », a-t-il expliqué.

Les autorités locales ont également salué un partenariat appelé à améliorer la gestion des finances publiques et à renforcer l'application des principes de transparence au sein des administrations.

Un panel pour éclairer sur les enjeux du partenariat

Organisé en marge de la cérémonie, le panel des autorités signataires a mis en lumière les bases du partenariat entre la CNTR et le Pnud, en présentant leurs missions, leurs priorités et les actions menées depuis 2022.

Les échanges ont souligné le rôle du Plan d'initiation et de l'accord de financement comme leviers pour renforcer la transparence, la redevabilité et la modernisation des finances publiques. Le projet prévoit également des actions de sensibilisation autour de la transparence, notamment à l'endroit des professionnels des médias. À travers cette initiative, la CNTR et le Pnud réaffirment leur engagement en faveur d'une gouvernance financière plus transparente et efficace en République du Congo.