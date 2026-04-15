Congo-Kinshasa: Le naufrage d'une pirogue sur le lac Tanganyika fait au moins trente morts

En République démocratique du Congo (RDC), un nouveau naufrage s'est produit sur le lac Tanganyika dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2026. Une embarcation en bois et motorisée a chaviré à la suite d'un vent violent. Le mardi 14 avril, un bilan provisoire fait état de trente morts selon des sources officielles.

La pirogue motorisée d'une capacité d'environ cinquante personnes est partie de la localité de Katibili à 30 km au sud, vers la ville de Kalemie, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Surpris par le mauvais temps lundi vers 4 heures du matin, l'embarcation a chaviré au large du village Kibanga à une dizaine de kilomètres de Kalemie. Tôt le matin du lundi, les habitants du village ont organisé des recherches des victimes et des survivants. Le bilan provisoire est lourd avec une trentaine de morts dont des femmes et des enfants.

Un nombre de voyageurs incertain

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Le bilan a été confirmé par le maire de la ville de Kalemie, David Mukeba. Il est passé de 16 morts et 5 rescapés ce lundi, à 30 décès mardi soir, dit-il. Cependant, il est difficile pour l'instant de connaître le nombre exact des voyageurs.

L'embarcation naviguait sans le manifeste qui reprend la liste des passagers, déplore une source proche du commissariat maritime à Kalemie. Notre source dénonce également l'absence de tout contrôle du petit port d'attache de cette embarcation. Le commissaire maritime à Kalemie, contacté, n'a pas répondu aux appels de RFI.