Afrique: Masa 2026 - Un village «fitini» pour une découverte du festival abidjanais par les enfants

En Côte d'Ivoire, le Masa se poursuit à Abidjan. 130 spectacles originaux en théâtre, en danse, dans les arts de la rue et en musique, se déroulent jusqu'à samedi prochain au Palais de la Culture. Tous les artistes du continent sont représentés. Si les « grands » amateurs de spectacles sont comblés, les « petits » ne sont pas mécontents puisque un village artistique gratuit est accessible à tous : le Masa Fitini, le Masa des enfants. Visite guidée.

Au Masa, chacun a droit à sa part de spectacle et d'enjaillement. C'est ainsi qu'un village fitini, « enfant » en bambara, a été dressé au sein du Masa. Un parcours initiatique à l'art et à la culture que nous décrit Sara Coulibaly, organisatrice du Masa Fitini.

« On commence par le maquillage, donc, ils font un maquillage traditionnel africain. Ils font de la poterie là-bas, Ils apprennent les instruments de danses traditionnelles. Donc on a tout ça pendant le Masa. Ils vont faire des ateliers de lecture parce que je pense que la culture, on la met dans le coeur des enfants. On a un programme qui est pensé pour eux. »

Faire du tam-tam et du dessin

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Du CP au CM2, les enfants d'Abidjan passent de l'école buissonnière à l'école culturelle. Ce qui semble ravir cette jeune fille en classe de CM2 à Angré. « Le Masa Fitini, c'est un endroit où l'on s'amuse. C'est faire le tam-tam, le dessin, la sculpture, les ateliers. Moi, j'ai appris à jouer au balafon et au tam-tam. »

Poterie, percussions, lecture, peinture ou contes. Les stands ne désemplissent pas du matin jusqu'au soir et Monica, conteuse et animatrice, confirme que la culture et l'art, cela s'apprend dès le plus jeune âge.

« C'est très important parce que quand on dit des citoyens accomplis, c'est dès l'enfance. L'art fait partie de notre identité. De découvrir aussi nos cultures, nos traditions, on en s'amusant. Donc, c'est comme un mélange parfait. » Un mélange parfait qui devrait conduire 15 000 jeunes Abidjanais à obtenir leur passeport artistique et culturel d'ici la fin du Masa, samedi prochain.