Sénégal: Dakar accueille Wojo - Un nouvel espace de travail hybride au Novotel Dakar

Le paysage professionnel sénégalais franchit une nouvelle étape avec le lancement officiel du tout nouvel espace Wojo au sein du Novotel Dakar. Cette initiative, portée par le Groupe Accor, s'inscrit dans une dynamique de transformation des modes de travail en Afrique, où flexibilité et innovation deviennent des exigences majeures.

Lors de la cérémonie de lancement, Prisca Tévoédjrè, responsable développement au sein de la boite a rappelé que « Wojo Afrique est aujourd'hui une réalité concrète », avec déjà plusieurs implantations sur le continent, notamment à Abidjan, Nairobi et Kigali, auxquelles s'ajoute désormais Dakar. Selon elle, le choix de la capitale sénégalaise « n'est pas un hasard », évoquant « une énergie entrepreneuriale forte, une position stratégique en Afrique de l'Ouest et un tissu économique en pleine expansion ».

Un concept de "workspitality" au coeur de l'offre

Le Wojo Dakar propose une offre complète adaptée à une diversité de profils professionnels : cinq bureaux privatifs, une trentaine de postes de coworking, ainsi que des salles de réunion entièrement équipées. Mais au-delà de ces infrastructures, c'est surtout le concept de « workspitality » qui distingue le projet.

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« L'idée est de permettre aux utilisateurs de bénéficier à la fois d'un espace de travail performant et des services hôteliers », explique Prisca Tévoédjrè. Les usagers peuvent ainsi profiter d'avantages tels que le Wi-Fi haut débit, la sécurité, la maintenance, mais aussi des réductions sur l'hébergement et la restauration.

Positionné comme une offre premium, Wojo Dakar s'adresse aussi bien aux grandes entreprises souhaitant s'implanter localement qu'aux PME, startups ou freelances en quête de flexibilité. Les formules proposées vont de la location annuelle de bureaux à des accès journaliers au coworking, avec une offre promotionnelle de lancement de 15 % de réduction jusqu'au 30 juin.

Une cohabitation pensée pour garantir confort et productivité

La question de la coexistence entre différents profils d'utilisateurs, souvent soulevée dans les espaces de coworking, a également été au centre des préoccupations des concepteurs.

Rose Ndiaye, Directrice commerciale-Marketing du Groupe Accor, a insisté sur une organisation spatiale rigoureuse : « Les espaces ont été conçus pour éviter les nuisances. Le coworking est éloigné des bureaux privatifs et des salles de réunion. »

Parmi les dispositifs mis en place figurent des « phone booths », cabines dédiées aux appels privés, permettant de préserver la confidentialité et de limiter les perturbations sonores. Les bureaux privatifs, quant à eux, sont installés à l'étage, garantissant un environnement calme et isolé.

« Nous avons capitalisé sur les retours d'expérience d'autres sites pour adapter ce modèle à Dakar », a-t-elle précisé, soulignant également la présence d'une équipe dédiée à la sécurité et au respect des règles de vie commune.

Une ambition continentale affirmée

Avec cette ouverture à Dakar, Wojo confirme ses ambitions de déploiement sur le continent africain. Pour Prisca Tévoédjrè, cette expansion répond à une évolution profonde des modes de travail, accélérée notamment par la pandémie de COVID-19.

« Le continent bouge, les entreprises recherchent plus de flexibilité. Notre rôle est de les accompagner avec des espaces adaptés et fonctionnels », a-t-elle conclu, laissant entrevoir de nouvelles implantations dans d'autres villes stratégiques d'Afrique.

Ce lancement marque ainsi une nouvelle étape dans l'essor des espaces de travail hybrides au Sénégal, positionnant Dakar comme un hub incontournable pour les professionnels en quête de modernité et d'agilité.