Sénégal: Fimela - PETROSEN renforce l'accès au dépistage des cancers féminins

Dans une démarche alliant engagement sociétal et action concrète sur le terrain, la PETROSEN annonce la mise en service imminente d'un centre de dépistage gynécologique au poste de santé de Fimela. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2025 et vise à améliorer l'accès aux soins pour les femmes des zones rurales.

Porté par les femmes de l'entreprise, le projet consiste en l'installation d'un dispositif complet dédié au dépistage des cancers du col de l'utérus ainsi que d'autres pathologies gynécologiques. Selon le communiqué, l'ensemble des équipements nécessaires est déjà en place et pleinement opérationnel.

La cérémonie officielle de mise en service est prévue le jeudi 16 avril 2026 à partir de 10 heures, en présence des autorités administratives locales et de représentants de PETROSEN. Cet événement marquera une étape importante dans le renforcement de l'offre de soins dans cette localité de la région de Fatick.

À travers cette action, PETROSEN confirme son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en particulier en faveur des populations vivant dans les zones d'implantation de ses projets, notamment autour du champ pétrolier de Sangomar. L'entreprise entend ainsi contribuer durablement à l'amélioration de la santé publique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les cancers gynécologiques et mammaires figurent parmi les maladies les plus répandues au Sénégal, avec des diagnostics souvent tardifs, notamment dans les zones éloignées des structures spécialisées. En rapprochant les services de dépistage des populations, ce centre pourrait jouer un rôle déterminant dans la prévention et la prise en charge précoce.

Au-delà de son aspect médical, l'initiative se veut également un levier de mobilisation communautaire. Elle symbolise une volonté partagée de promouvoir la prévention, de favoriser un accès équitable aux soins et d'améliorer le bien-être des femmes dans la région.