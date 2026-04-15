Maroc: Le taux de remplissage des barrages à 75% grâce aux récentes précipitations

Le ministre de l'Equipement et de l'Eau Nizar Baraka a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que les récentes précipitations et chutes de neiges ont permis de porter le taux de remplissage des barrages à 75%, soit près de 13 milliards de m3.

Répondant à une question orale sur "le rôle de la gestion des ressources en eau dans la réalisation de la souveraineté alimentaire nationale" posée par le groupe Authenticité et Modernité, M. Baraka a précisé que les ressources hydriques disponibles actuellement garantissent l'approvisionnement en eau potable pour une période allant, selon les régions, de deux à cinq ans au minimum.

Au sujet des eaux d'irrigation, le ministre a affirmé que, durant la saison agricole en cours, toutes les demandes présentées par le ministère de l'Agriculture ont été satisfaites en coordination avec les agences des bassins hydrauliques, contrairement aux années précédentes marquées par des difficultés, où le taux de satisfaction des besoins en irrigation ne dépassait pas 55%.

Il a souligné à cet égard que l'amélioration des ressources en eau cette année a permis de répondre pleinement aux besoins d'irrigation, contribuant ainsi à soutenir les efforts visant à renforcer la souveraineté alimentaire du Royaume.