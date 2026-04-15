Gabon: Budget rejeté, démission démentie - Le maire de Libreville rassure et confirme sa feuille de route

Ce lundi 13 avril 2026, lors de la levée des couleurs à l'Hôtel de Ville de Libreville, le maire Pierre Matthieu Obame Etoughe a publiquement démenti les rumeurs de démission qui circulaient depuis plusieurs jours à la mairie et sur les réseaux sociaux.

Le jeudi 9 avril, le Conseil municipal a rejeté le budget primitif 2026 par 142 voix contre. Un vote aux lourdes conséquences institutionnelles qui a alimenté de nombreuses spéculations durant le week-end. Plusieurs voix ont laissé entendre que le maire songerait à quitter ses fonctions, laissant croire à un affaiblissement politique.

Pédagogie et transparence face aux agents

Pour rétablir les faits, Pierre Matthieu Obame Etoughe a réuni l'ensemble du personnel municipal ce lundi. Il a qualifié ces rumeurs de "fausses et infondées". Le maire a rappelé qu'en matière de gouvernance, le rejet d'un budget ne marque pas la fin du processus : il peut être amendé et soumis à une nouvelle étude avant adoption. Il a aussi insisté sur l'existence de mécanismes de révision budgétaire prévus par le cadre institutionnel. "La conduite des politiques publiques obéit à des étapes programmées. Le processus budgétaire reste encadré", a-t-il précisé, ramenant le débat sur le terrain technique plutôt que politique.

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Un soutien visible des agents

Les explications ont été bien reçues. Les applaudissements qui ont suivi son intervention traduisent un climat de travail apaisé et une mobilisation intacte. L'échange a permis de rassurer les équipes et de rappeler le rôle central de chaque agent dans l'exécution des décisions municipales.

Maintenir le cap des réformes

Au-delà de la séquence budgétaire, Pierre Matthieu Obame Etoughe a réaffirmé sa volonté de poursuivre le redressement et la modernisation de l'administration municipale. "Malgré le rejet du budget primitif 2026, des dynamiques et des améliorations sont déjà perceptibles", a-t-il souligné.

Il entend maintenir le cap de la transformation engagée depuis sa prise de fonction : assainir les pratiques, renforcer l'efficacité administrative, optimiser l'exécution des projets et améliorer la planification. Son objectif reste de faire de Libreville une ville mieux gérée, plus performante et plus proche des attentes des habitants. Cette intervention s'inscrit dans la continuité des réformes impulsées par le Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur d'une gestion publique exemplaire.