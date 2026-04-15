Gabon: Un an de gouvernance au pays - Le regard responsable de l'AIR sur le mandat du président Brice Clotaire Oligui Nguema

Un an après l'élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema, le 12 avril 2025, l'heure est à l'évaluation lucide et responsable de l'action engagée à la tête de l'État. Pour l'Alliance Indépendante pour le Renouveau (AIR), qui avait fait le choix assumé de soutenir sa candidature, ce moment ne saurait être ni celui de la complaisance, ni celui de la rupture, mais plutôt celui d'un bilan sincère, à la fois reconnaissant des avancées et exigeant sur les attentes encore fortes des populations.

Dès l'entame de ce mandat, le président de la République a su répondre à une priorité essentielle : restaurer la stabilité et la confiance dans les institutions. Dans un contexte marqué par la transition, le retour à l'ordre constitutionnel, la préservation de la paix sociale et l'organisation des institutions ont constitué des acquis majeurs. Pour l'AIR, ces éléments traduisent une volonté réelle de refondation de l'État et méritent d'être salués avec objectivité.

Au-delà de cette stabilisation, le chef de l'État a engagé des orientations importantes en matière de gouvernance, avec un discours constant en faveur de la moralisation de la vie publique, du renforcement de la souveraineté nationale et de la transformation économique. Cette dynamique, perceptible dans plusieurs initiatives et réformes, témoigne d'une ambition de rupture avec les pratiques du passé et d'une volonté d'inscrire le Gabon dans une trajectoire plus vertueuse.

Cependant, l'analyse du premier anniversaire de ce mandat appelle également à une lecture attentive des réalités sociales. Car si les bases sont posées, leur traduction dans le quotidien des Gabonais demeure encore insuffisante. Le chômage des jeunes, la cherté de la vie et les inégalités sociales continuent de peser sur les ménages, nourrissant une attente légitime d'amélioration concrète des conditions de vie.

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C'est dans cet esprit de responsabilité que le Secrétaire exécutif de l'AIR, Eugène-Boris Elibiyo, a récemment déclaré : « Notre soutien au président de la République repose sur une conviction profonde : celle de la nécessité d'un nouveau cap pour le Gabon. Un an après, nous reconnaissons les efforts de stabilisation et les fondations posées. Mais nous pensons également que le moment est venu d'accélérer les résultats, notamment sur le plan social, afin que chaque Gabonais ressente concrètement les effets du renouveau. »

Dans la même dynamique, le Président de l'AIR, le Professeur Pierre-Daniel Indjendjé Ndala, insiste sur l'évolution attendue de l'action publique : « Le premier temps de ce mandat a été celui de la structuration et de l'espoir. Le second doit être celui de l'impact et de la proximité. Le président de la République a engagé une dynamique que nous soutenons. Il lui appartient désormais de la traduire en résultats visibles, en renforçant la justice sociale, l'efficacité de l'action publique et l'inclusion des citoyens. »

À travers ces prises de position, l'AIR réaffirme une ligne constante : celle d'un soutien lucide, fidèle à sa devise -- Servir sans trahir, Construire sans exclure, Agir sans attendre. Pour le mouvement, accompagner l'action du président ne signifie pas renoncer à l'exigence, mais au contraire contribuer, de manière constructive, à l'amélioration continue des politiques publiques.

Un an après, le bilan du président Brice Clotaire Oligui Nguema apparaît ainsi comme celui d'une phase de consolidation et de mise en place des fondations d'un nouveau modèle de gouvernance. Les avancées sont réelles, les orientations sont claires, mais les attentes des populations imposent désormais une accélération et une meilleure appropriation des réformes par les citoyens.

L'AIR demeure convaincue que le succès du mandat présidentiel reposera sur la capacité à rapprocher davantage l'État des réalités quotidiennes, à produire des résultats tangibles en matière d'emploi, de pouvoir d'achat et de services publics, et à renforcer la participation citoyenne dans la conduite des affaires publiques.

Dans cette perspective, le mouvement réaffirme son engagement aux côtés du président de la République, dans une posture de soutien responsable et exigeant, afin que le renouveau amorcé devienne une réalité durable, concrète et partagée par l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais.