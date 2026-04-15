Afrique: Le pays prend la présidence du Groupe Afrique II et porte la voix de 23 pays

Le Gabon accède à la présidence du Groupe Afrique II au sein du Groupe de la Banque mondiale, assumant désormais la responsabilité stratégique de porter la voix et les priorités de 23 pays membres.

Cette prise de fonction fait suite à une cérémonie officielle de passation, en présence de l'Administrateur pour le Groupe Afrique II au Conseil d'administration du Groupe de la Banque mondiale, Monsieur Harold Tavares, et de plusieurs Gouverneurs, marquant un moment de continuité, de confiance et d'ambition partagée. Madame Louise Pierrette Mvono, Gouverneur pour le Gabon, succède à Monsieur Ilyas Moussa Dawaleh, Ministre de l'Économie et des Finances de la République de Djibouti. Ce passage de relais s'inscrit dans un esprit de coopération renforcée et de solidarité entre les États membres.

Le Président sortant a rappelé les enjeux majeurs du mandat : défendre les intérêts des pays du Groupe face à un environnement international contraint, caractérisé notamment par le coût élevé des financements et les impacts persistants des crises globales sur les économies africaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dès sa prise de fonction, Madame le Gouverneur a affirmé une ambition claire : faire de cette présidence un levier d'action et de résultats concrets. Aux côtés du Vice-Gouverneur Thierry Minko, elle entend porter des priorités fortes : emploi des jeunes, soutien accru aux petits États, action climatique, renforcement du multilatéralisme et meilleure coordination entre le FMI et la Banque mondiale.

Le Gabon s'engage ainsi à impulser une voix collective plus forte, plus audible et résolument tournée vers des solutions durables au service du développement. Le Président sortant a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance à l'Administrateur et à ses équipes pour leur engagement constant, tout en formulant ses voeux de plein succès à la nouvelle présidence.