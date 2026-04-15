Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de société axé sur la souveraineté économique et la transformation structurelle du Gabon, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a entamé ce dimanche un séjour de quarante-huit heures dans la province de l'Ogooué-Maritime, marqué par une première journée de travail particulièrement dense et stratégique.

A Gamba, première étape de cette tournée, le Chef de l'État a posé un acte fort en procédant à l'inauguration du champ pétrolier de NGONGUI. Bien plus qu'une simple mise en production, cet événement symbolise un tournant décisif, celui d'un Gabon qui reprend pleinement le contrôle de ses ressources naturelles et affirme sa capacité à en assurer l'exploitation au bénéfice direct de sa population.

Avec des réserves estimées à 350 millions de barils, ce gisement constitue le premier champ pétrolier mis en production depuis l'avènement de la Ve République. Il incarne la concrétisation d'un choix stratégique majeur à savoir le rachat de la société Assala en juin 2024, décision structurante qui traduit la volonté présidentielle de bâtir une économie nationale maîtrisée, portée par l'expertise gabonaise.

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La mise en exploitation de Ngongui permet d'accroître la production nationale de 10 000 barils par jour, portant celle-ci à plus de 60 000 barils quotidiens. Une performance qui vient consolider les ambitions du Chef de l'État : faire du secteur énergétique un levier central de souveraineté, de croissance et de création d'emplois durables. Face aux scepticismes initiaux, cette réussite démontre que le Gabon dispose des compétences, des ressources et de la volonté politique nécessaires pour relever le défi de son autonomie économique.

Elle s'inscrit pleinement dans la vision présidentielle d'une économie « par et pour les Gabonais », fondée sur la transformation locale des matières premières, la montée en compétence des nationaux et la pérennisation des richesses du sous-sol. Dans cette dynamique, le Président de la République a réaffirmé que la Ve République marque une nouvelle ère, celle des possibles, où l'industrialisation devient un impératif stratégique pour garantir l'indépendance économique du pays et améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Fidèle à son attachement aux valeurs de mémoire et de reconnaissance, le Chef de l'État a rendu un hommage appuyé à feu Mahotès Magouindi figure emblématique de la localité. Il a également pris le temps d'échanger avec les autorités traditionnelles, réaffirmant leur rôle essentiel dans la préservation de la cohésion sociale et la transmission des valeurs nationales.

Poursuivant son séjour à Port-Gentil, capitale économique du pays, le Président a engagé la deuxième séquence de cette journée autour de la modernisation urbaine et du développement des infrastructures. Les visites de terrain ont permis d'évaluer l'état d'avancement de plusieurs projets structurants, notamment le futur centre culturel, destiné à renforcer le rayonnement artistique national, ainsi que le site de SOCOBA, symbole du renouveau industriel en cours.

L'amélioration du réseau routier a également été au cœur des priorités, avec l'inspection de plusieurs axes stratégiques, dont le tronçon reliant le Carrefour Bornave au Carrefour Miniprix, ainsi que les travaux de voirie à proximité de la SEEG. Ces initiatives traduisent la volonté de doter Port-Gentil d'infrastructures modernes, adaptées aux exigences d'une économie dynamique. Clôturant cette première journée, le Chef de l'État a suivi la présentation des projets d'aménagement global de la ville, rappelant avec fermeté aux opérateurs pétroliers leur responsabilité dans le développement national.

Il a insisté sur la nécessité d'un engagement concret en faveur de l'emploi local, du transfert de compétences, de la sous-traitance nationale et de la réalisation d'infrastructures structurantes. Par cette tournée, le Président de la République confirme la cohérence et la détermination de son action qui est celle de faire du Gabon un État souverain, industrialisé et résolument tourné vers un développement inclusif et durable.