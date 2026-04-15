Maroc: 'Mon père n'est pas mort' d'Adil El Fadili, primé au Festival du cinéma et de la migration

Le film "Mon père n'est pas mort" du réalisateur Adil El Fadili a été doublement récompensé lors de la 6e édition du Festival international du cinéma et de la migration d'Utrecht, décrochant à la fois le Grand Prix et le Prix du jury.

Ce long-métrage raconte l'histoire de Malik, un jeune garçon vivant avec son père Mehdi dans une fête foraine. Leur quotidien est bouleversé lorsque Mehdi offre à son fils cinq toiles mystérieuses et fascinantes. Leur vie bascule tragiquement à la disparition soudaine et inexpliquée du père. Face à cela, Malik se lance dans une quête effrénée pour retrouver son papa, aidé par la communauté des forains.

Pour sa part, le film "Casablanca-Dakar" d'Ahmed Boulane a remporté le prix du scénario, tandis que le prix de la réalisation a été attribué ex aEquo à "Un cadavre sur le rivage" de Mohammed Fauzi (Aksel) et "Empreintes du vent" de Layla Triqui.

Ce palmarès a été dévoilé par le jury du festival, composé notamment de l'actrice Kholoud El Battioui et de la réalisatrice Malika Zairi, lors de la cérémonie de clôture tenue dimanche soir, en présence de professionnels du cinéma venus du Maroc ainsi que de plusieurs pays européens et arabes.

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Dans son discours de clôture, le directeur du festival, Benyounes Bahkani, a indiqué que cette manifestation vise à consolider une dynamique culturelle et artistique au sein de la communauté marocaine établie à l'étranger, en favorisant les échanges entre passionnés de cinéma et en créant un espace de dialogue et de partage culturel. Il a également mis en avant le rôle du festival comme plateforme de valorisation de la richesse de la création cinématographique marocaine.

M. Bahkani a ajouté que les oeuvres présentées lors de cette édition se distinguent par leur qualité artistique et leur capacité à aborder des enjeux humains et sociaux contemporains, ce qui a contribué à enrichir les échanges tenus le long du festival sur le rôle du cinéma dans la lecture des transformations sociales.

Lors de cette édition, le Festival international du cinéma et de la migration d'Utrecht a rendu un hommage appuyé au réalisateur Ahmed Boulane et à l'actrice Khouloud El Battioui, en reconnaissance de leurs riches parcours artistiques et contribution au cinéma marocain.

Organisé par la fondation "Tawasol" pour la culture et les médias, cet événement cinématographique consacre le rôle du 7ème art comme vecteur de dialogue interculturel, à travers une programmation éclectique de films qui explorent les dimensions humaines, sociales et culturelles de la migration.

Les oeuvres retenues pour la compétition officielle de cette édition abordaient les thématiques migratoires et les mutations sociales qui en découlent, offrant au public marocain et étranger une immersion dans des récits pluriels et des expériences humaines diverses, marquées par des trajectoires et des identités en mouvement.

Le programme de cette édition (10 au 12 avril) comprenait une série de conférences et de rencontres axées sur des questions culturelles d'actualité, telles que l'industrie cinématographique dans les diasporas, animées par des experts et des spécialistes du Maroc, d'Europe et du monde arabe.

Le Festival du cinéma et de la migration d'Utrecht vise à mettre en valeur la richesse de la production marocaine et à en assurer la promotion aux Pays-Bas, à travers la projection d'oeuvres récentes qui interrogent les dynamiques contemporaines de la migration et leurs implications humaines et sociales.