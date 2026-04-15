Afrique: Des peines de prison confirmées pour 18 supporters sénégalais

Les 18 supporters sénégalais condamnés à une peine d'emprisonnement de trois mois à un an pour avoir pris part aux incidents lors de la finale de la CAN-2025 ont vu leurs peines confirmées en appel lundi, selon un journaliste de l'AFP.

Le parquet de la Cour d'appel de Rabat avait demandé d'alourdir les peines prononcées en première instance contre les 18 accusés.

Les supporters, détenus depuis la finale du 18 janvier, étaient poursuivis pour "hooliganisme", accusation incluant des actes de violence notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles.

En première instance, neuf d'entre eux avaient été condamnés à un an de prison assorti d'une amende de 5.000 dirhams, six autres à six mois et 2.000 dirhams d'amende et les trois derniers à trois mois et à une amende de 1.000 dirhams.

Un Français d'origine algérienne, jugé quant à lui pour avoir jeté une bouteille d'eau, s'était également vu infliger une peine de trois mois de prison et 1.000 dirhams d'amende.

Les prévenus condamnés à trois mois de réclusion sont libérables à partir de samedi prochain.