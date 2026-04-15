Maroc: 23e Forum Arts & Métiers/Entreprises - L'ingénieur, acteur stratégique de l'influence marocaine à l'échelle continentale et internationale

L'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers - Meknès organise la 23e édition du Forum Arts et Métiers-Entreprises, sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI. Placée sous le thème « L'ingénieur marocain : pierre angulaire du soft power national », cet événement se tiendra le jeudi 14 mai 2026 à la salle de Conférences d'Agropolis -Meknès.

Véritable plateforme incontournable d'échanges entre étudiants, entreprises et experts, « ce forum s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer la compétitivité marocaine et à consolider son rayonnement régional et international », souligne l'équipe d'organisation dans un communiqué indiquant que cette édition met en lumière le rôle stratégique de l'ingénieur dans le rayonnement du Maroc à l'échelle continentale et internationale.

Dans un contexte où l'influence d'une nation repose sur l'innovation et la valorisation du capital humain, l'ingénieur marocain s'impose comme un acteur central du développement durable, de la souveraineté industrielle et du leadership national, peut-on lire. Un rôle qui s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer la compétitivité marocaine et à consolider son rayonnement régional et international, soulignent les organisateurs ajoutant qu'à travers les projets structurants, les infrastructures, l'énergie et la technologie, l'Ingénieur contribue directement au positionnement stratégique du Royaume.

Selon le programme concocté, le Forum s'ouvrira par une conférence plénière réunissant des personnalités éminentes : hauts responsables ministériels, ambassadeurs, experts industriels et acteurs culturels et sportifs, qui apporteront leur éclairage sur le rôle central de l'ingénieur marocain dans le rayonnement national.

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En complément, des panels thématiques approfondiront le débat sur les enjeux du développement du capital humain, de la technologie au service de la performance sportive, ainsi que de l'expression du génie marocain à travers les arts et la culture.

Comme lors des précédentes éditions, cette édition constitue une véritable opportunité d'insertion professionnelle pour les élèves-ingénieurs, une occasion d'échanger directement avec les entreprises partenaires présentes aux stands.

Enfin, cette journée tant attendue sera également marquée par la remise des prix Innov'AM, récompensant les meilleurs projets innovants développés par les étudiants, ainsi que par la signature de conventions stratégiques visant à renforcer les liens de partenariat entre le monde académique et industriel.

A travers cette initiative louable, l'ENSAM Meknès entend former une nouvelle génération d'ingénieurs polyvalents, capables d'accompagner les projets ambitieux et chantiers ouverts et initiés par sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l'Assiste.