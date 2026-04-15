Maroc: Pêche - Plus de 3,11 MMDH de produits commercialisés à fin mars

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint, en termes de valeur, plus de 3,11 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2026, en baisse de 3% comparativement à la même période de l'année écoulée, selon l'Office national des pêches (ONP).

Le poids de ces produits s'est établi à 89.895 tonnes (T), en repli de 34% par rapport à fin mars 2025, indique l'ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les valeurs des céphalopodes et des crustacés ont augmenté respectivement de 8% et 6%, tandis que celle des algues a baissé de 24% en un an. En revanche, les coquillages, les poissons pélagiques et le poisson blanc ont subi des pertes respectives de 56%, 43% et 15%.

En termes de poids, l'ONP fait état d'une hausse des algues (+17% à 913 T), des céphalopodes (+3% à 25.841 T) et des crustacés (9% à 1.718 T), ainsi que d'un recul des coquillages (-56% à 19 T), des poissons pélagiques (-49% à 41.237 T), du poisson blanc (-30% à 20.167 T).

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Par ports, un total de 4.460 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin mars 2026, en baisse de 4% comparativement à la même période un an auparavant. En valeur, ces ports ont reculé de 15% à plus de 208,50 millions de dirhams.

S'agissant des ports situés sur l'Atlantique, ils ont baissé, en poids, de 35% à 85.435 T. En valeur, ils ont reculé de 2% à 2,90 MMDH.