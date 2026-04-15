Maroc: Aéroport Marrakech-Menara - Hausse de plus de 10% du trafic des passagers à fin février

L'aéroport international de Marrakech-Menara a enregistré, à fin février 2026, une hausse de 10,40% du trafic des passagers par rapport à la même période de 2025, selon les données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Cette plateforme aéroportuaire a accueilli 1.769.912 passagers durant les deux premiers mois de l'année en cours, contre 1.603.193 voyageurs à fin février 2025, précise l'ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien pour le mois de février 2026.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre des deux premiers mois de l'année en cours, comparativement à fin février 2025, fait ressortir que l'aéroport international de Marrakech-Menara a accueilli 1.700.720 voyageurs sur les vols internationaux (+9,76%) et 69.192 passagers sur les vols nationaux (+28,98%).

Pour le seul mois de février, cet aéroport international a accueilli 899.058 passagers (+7,44%), contre 836.792 voyageurs à la même période de 2025, relève l'ONDA.

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S'agissant du Top 5 des routes aériennes internationales en février dernier, la ligne Marrakech-Paris-Orly arrive en tête avec 65.475 voyageurs et une part de 2,61%, suivie de la ligne Mohammed V-Jeddah (53.104 voyageurs et une part de 2,12%), Mohammed V-Paris-Orly (49.082 passagers et une part de 1,90%), Marrakech-Londres-GATW (45.323 passagers et une part de 1,81%) et Marrakech-Paris-CDG (40.101 voyageurs et une part de 1,60%), rapporte la MAP.

Cette performance confirme le dynamisme du trafic aérien au niveau de la plateforme aéroportuaire de Marrakech-Menara, l'une des principales portes d'entrée touristiques du Royaume.

Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 5.909.802 passagers à fin février 2026, en croissance de 7,91% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'ONDA.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux à fin février 2026 fait ressortir que les aéroports du Royaume ont accueilli 5.308.935 voyageurs sur les vols internationaux (+8,18%) et 600.867 passagers sur les vols nationaux (+5,60%).