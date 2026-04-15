Tunisie: Mamelodi Sundowns, privé de deux joueurs face à l'EST

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'effectif de Mamelodi Sundowns sera amputé de deux joueurs clés pour le choc face à l'Espérance Sportive de Tunis, suite aux sanctions imposées par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le défenseur central Grant Kekana manquera le match retour après avoir été expulsé lors de la confrontation aller, dimanche dernier, au stade de Radès. De plus, Sundowns sera privé des services de son latéral gauche, Aubrey Modiba, pour la deuxième rencontre consécutive. Ce dernier purge toujours sa suspension après avoir reçu un carton rouge lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Stade Malien.

Mamelodi Sundowns affrontera l'Espérance de Tunis ce samedi 18 avril 2026, à partir de 14h00, à Pretoria, dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Pour rappel, le match aller au stade Hamadi Agrebi de Radès s'était soldé par une victoire de Sundowns sur le score de 1-0.

 

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