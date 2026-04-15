Tunisie: Le Théâtre de l'Opéra de Tunis recrute des danseurs pour la saison 2026

Le Théâtre de l'Opéra de Tunis (Troupe nationale des arts populaires) a annoncé l'ouverture d'un appel à candidatures pour la participation à un stage de formation destiné à sélectionner de nouveaux danseurs et danseuses. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs des spectacles prévus pour les festivals de l'été 2026, ainsi que pour la future production d'une nouvelle création artistique.

Selon un communiqué publié par l'institution, cette opération de recrutement vise à renforcer les effectifs artistiques de la troupe et à accompagner le développement de ses prochaines productions scéniques. Les conditions de participation sont clairement définies. Les candidats doivent être âgés de 18 à 25 ans, justifier d'une bonne condition physique et posséder des compétences en danse, avec une préférence pour les disciplines traditionnelles ou contemporaines. Le communiqué souligne également l'importance de la discipline, de l'engagement et de la capacité à évoluer dans un travail collectif.

Les dossiers de candidature doivent comprendre une demande adressée au directeur général du Théâtre de l'Opéra de Tunis ainsi qu'un curriculum vitae détaillé. Les candidatures peuvent être envoyées par courrier électronique à l'adresse A.POPULAIRES@opera-tunis.tn , ou déposées directement auprès du bureau d'ordre central du Théâtre de l'Opéra, situé à la Cité de la Culture de Tunis. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 avril 2026, précise la même source.

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