Tunisie: 154 plages tunisiennes sont inclues dans le Programme national de nettoyage mécanique cette année

Pour la saison de 2026, 154 plages tunisiennes seront inclues dans le « Programme national de nettoyage mécanique des plages ». C'est ce qu'a déclaré Nabil Mokhtar, président dudit programme, précisant que seulement 133 plages ont été concernées par ce programme durant les années précédentes.

Intervenant ce matin du mercredi 15 avril 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Nabil Mokhtar a précisé que l'opération de nettoyage mécanique précitée s'effectue en coordination entre l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), ministère du Tourisme et les municipalités. Il a toutefois souligné que l'agence étudie les propositions qui lui parviennent à ce sujet avant de prendre les décisions adéquates.

Concernant les dommages subis par de nombreuses plages suite aux tempêtes, aux intempéries et aux perturbations météorologiques enregistrées dans différentes régions du pays, M. Mokhtar a justement indiqué que l'opération de rechargement en sable a été achevée sur plusieurs plages, à l'instar de Menzel Horr, Menzel Temime et Tabarka, tandis qu'elle se poursuit dans d'autres zones comme Monastir.

De quoi s'agit-il ?

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Il est à savoir que le Programme national de nettoyage mécanique des plages suit un calendrier rigoureux en guise de préparation à la saison estivale. Le premier axe étant sous forme d'interventions préparatoires, des campagnes exceptionnelles pour remédier aux dégâts des tempêtes hivernales, notamment dans les gouvernorats de Tunis, Bizerte, Sousse et Nabeul sont de mise depuis le mois de janvier 2026 et se poursuivent jusqu'au avril courant.

Le démarrage Officiel du programme est prévu pour mi-mai. Et ce à travers des opérations de ratissage et de tamisage mécanique hebdomadaire. De fait, l'intervention au niveau des plages publiques sont à raison d'une intervention par semaine, soit environ 9 à 11 passages par saison. Pour ce qui est des plages touristiques, l'on peut aller jusqu'à deux passages par semaine, soit 17 à 23 interventions par saison. Ces opérations se poursuivent généralement jusqu'à la fin du mois de septembre.

Outre le ratissage et face à l'érosion côtière accentuée par les dernières intempéries, des opérations de rechargement artificiel en sable sont finalisées ou en cours de finalisation dans différentes zones.