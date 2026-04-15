Tunisie: Inondations au Nord-Ouest - Plusieurs localités à Jendouba isolées par la crue des eaux

Les intempéries qui frappent le nord-ouest de la Tunisie depuis trois jours ont provoqué des crues majeures, coupant plusieurs axes routiers vitaux et perturbant gravement la vie quotidienne des habitants.

La montée des eaux de l'Oued Barbar a paralysé la liaison entre Fernana et les zones frontalières de Halima et Ouled Mfada. Parallèlement, l'effondrement partiel d'un ouvrage hydraulique sur l'Oued Malaktia a interrompu le trafic entre Ghardimaou et Fernana, forçant citoyens et écoliers à de longs détours périlleux. La situation reste tout aussi critique à l'Oued Raghaï, où la route reliant Dekhailia à Oued Mliz demeure impraticable.

Face à des précipitations dépassant les 80 mm, les autorités ont pris des mesures d'urgence. La municipalité de Hammam Bourguiba a émis une alerte maximale concernant des glissements de terrain et des chutes de pierres sur l'axe menant à Babouch. En prévention, la Commission régionale de lutte contre les catastrophes a suspendu les cours à Tabarka et Aïn Draham, tandis que les épreuves de sport du baccalauréat ont été reportées au samedi 18 avril.