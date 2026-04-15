Tunisie: Industrie électronique - Le pays en passe de devenir un hub technologique régional à l'horizon 2026

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le nouveau pacte de compétitivité des industries électroniques à l'horizon 2026 engage la Tunisie dans une transformation industrielle d'envergure. Selon Fathi Sahlaoui, responsable au ministère de l'Industrie, cette stratégie vise à porter le nombre d'emplois à 100 000 et à doubler les exportations pour atteindre 7 milliards de dinars.

L'objectif est de transformer le pays en un pôle régional d'excellence, tout en luttant contre la fuite des cerveaux grâce à une montée en gamme technologique.

Ce plan repose sur une hausse massive du taux d'intégration locale et un triplement des budgets consacrés à la recherche et au développement. Pour soutenir cette ambition, le secteur privé s'est engagé à lancer des projets de pointe, notamment deux unités de composants à haute valeur ajoutée et un centre national de conception de systèmes embarqués. En contrepartie, l'État accélère la digitalisation des procédures et adapte la formation professionnelle pour attirer jusqu'à 350 millions d'euros d'investissements étrangers d'ici 2030.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.