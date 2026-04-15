Tunisie: Industrie électronique - Le pays en passe de devenir un hub technologique régional à l'horizon 2026

Le nouveau pacte de compétitivité des industries électroniques à l'horizon 2026 engage la Tunisie dans une transformation industrielle d'envergure. Selon Fathi Sahlaoui, responsable au ministère de l'Industrie, cette stratégie vise à porter le nombre d'emplois à 100 000 et à doubler les exportations pour atteindre 7 milliards de dinars.

L'objectif est de transformer le pays en un pôle régional d'excellence, tout en luttant contre la fuite des cerveaux grâce à une montée en gamme technologique.

Ce plan repose sur une hausse massive du taux d'intégration locale et un triplement des budgets consacrés à la recherche et au développement. Pour soutenir cette ambition, le secteur privé s'est engagé à lancer des projets de pointe, notamment deux unités de composants à haute valeur ajoutée et un centre national de conception de systèmes embarqués. En contrepartie, l'État accélère la digitalisation des procédures et adapte la formation professionnelle pour attirer jusqu'à 350 millions d'euros d'investissements étrangers d'ici 2030.