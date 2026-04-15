Sénégal: Alioune Sall - « La connectivité universelle est un outil d'émancipation »

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a clôturé, ce mardi 14 avril, sa tournée nationale consacrée à la politique de connectivité universelle. L'étape finale s'est tenue à Keur Madiabel (Kaolack), où un kit satellitaire a été remis au centre d'apprentissage des sourds et malentendants de la commune.

KAOLACK - Au terme d'une tournée nationale dans plusieurs localités du pays, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a clos, ce mardi 14 avril, à Keur Madiabel (Kaolack), sa campagne consacrée à la politique de connectivité universelle. En présence de l'adjoint au gouverneur Mamadou Habibou Kamara et du maire Abdoulaye Diatta, il a souligné la portée sociale et inclusive de cette initiative.

« Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est offrir un outil supplémentaire, puissant et transformateur. Le numérique, pour les personnes sourdes et malentendantes, n'est pas simplement un confort. C'est un véritable levier d'émancipation », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à cette connexion satellitaire à haut débit, les apprenants du centre pourront désormais accéder à des contenus pédagogiques adaptés à leurs besoins spécifiques, mais aussi interagir avec d'autres communautés à travers le Sénégal et le continent africain. « C'est une ouverture qui va favoriser leur insertion dans des métiers du numérique qui ne nécessitent pas la parole, mais valorisent l'intelligence », a souligné M. Sall.

Cette tournée, qui a démarré depuis quelques jours, s'inscrit dans le cadre du New Deal technologique, à travers lequel le Sénégal ambitionne de connecter gratuitement un million de citoyens à Internet d'ici fin 2026. L'objectif est de réduire significativement la fracture numérique et de garantir une connectivité inclusive sur l'ensemble du territoire. « La connectivité universelle perd tout son sens si elle exclut les personnes vivant avec un handicap. Notre ambition est de ne laisser personne en marge du numérique, ni dans les zones rurales enclavées, ni dans les localités les moins peuplées », a insisté le ministre.

Avant cette étape à Keur Madiabel, la délégation ministérielle s'était rendue dans les régions de Ziguinchor et Kolda. Là-bas, plusieurs établissements scolaires et centres de formation professionnelle ont été connectés. « En cinq jours, nous avons parcouru deux régions, effectué neuf étapes et touché des milliers de bénéficiaires. Cela démontre qu'une volonté politique sincère peut se traduire par des actions concrètes sur le terrain », a affirmé Alioune Sall.

Fort de ce premier bilan qu'il a jugé positif, le ministre a annoncé le lancement prochain de la deuxième phase du programme. Il va prochainement concerner d'autres régions et établissements du pays. « Nous poursuivrons avec la même énergie et la même exigence, convaincus que le New Deal technologique ne réussira que si chaque Sénégalais, où qu'il se trouve et quelle que soit sa condition, peut en bénéficier », a-t-il conclu.