Sénégal: Suspension des ventes d'oignons des agro-business - L'État régule face à la surproduction

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé de suspendre temporairement la commercialisation des oignons issus des agro-business sur le marché intérieur. Cette mesure, annoncée dans une lettre circulaire, s'étend du 15 avril au 1er juin 2026.

Selon le document officiel daté de ce 14 avril 2026, cette décision s'inscrit dans une dynamique de régulation du marché agricole, pilotée par l'Agence de régulation des marchés (Arm). L'objectif est notamment de préserver l'équilibre entre les acteurs du secteur. En effet, le Sénégal souhaite « assurer la disponibilité des produits, en faciliter l'accès et garantir une cohabitation équilibrée entre les agro-business et les exploitations familiales ».

Une réponse

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Le ministère justifie cette suspension par une situation de surproduction ayant entraîné une baisse significative des prix sur le marché local, au détriment des petits producteurs. « L'analyse du marché met en évidence une situation de suroffre, entraînant une baisse drastique des prix au détriment des exploitations familiales ». Face à ce déséquilibre, les autorités entendent protéger les revenus des producteurs locaux en limitant temporairement l'offre provenant des grandes exploitations. « Il a été décidé de suspendre la mise en marché, sur le marché intérieur, des oignons issus des agro-business », renseigne la note.

Mesures d'accompagnement et encadrement

Pour atténuer les effets de cette suspension, les agro-industries sont invitées à se rapprocher de l'Arm afin de bénéficier de solutions de stockage.

Par ailleurs, « un suivi régulier des prix sera assuré afin de prévenir toute spéculation et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs », lit-on plus loin dans le communiqué, qui insiste également : « Tout chargement d'oignons doit obligatoirement être accompagné d'une lettre de voiture signée par l'ARM ».