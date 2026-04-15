Sénégal: John Obi Mikel retourne sa veste concernant Nicolas Jackson

Après avoir critiqué Nicolas Jackson pendant des mois, souvent de manière véhémente, John Obi Mikel a changé d'avis concernant l'attaquant sénégalais.

Nicolas Jackson a passé deux saisons à Chelsea, avant de filer en prêt au Bayern Munich à l'été 2025. Son bilan avec les Blues est d'ailleurs assez bon, avec 17 buts et 6 passes décisives en 2023-2024, et 13 buts et 5 passes décisives en 2024-2025. Mais l'attaquant sénégalais a toujours essuyé d'énormes critiques, notamment venant de John Obi Mikel. L'ancien milieu de terrain de Chelsea a toutefois retourné sa veste. Dans son podcast, le Nigérian a été catégorique : « Nous ressentons le manque de Nicolas Jackson ».

John Obi Mikel de poursuivre. « Ce qu'il nous a apporté, aucun autre attaquant ne nous l'a apporté. Oui, Jackson nous manque ». Chelsea est actuellement 6ème de Premier Legue, à 4 unités de Liverpool, 5ème, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des champions. pendant ce temps, Nicolas Jackson est en course pour remporter la Bundesliga et la Ligue des champions, affichant 9 buts et 4 passes décisives en 27 apparitions (11 titularisations).