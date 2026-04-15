Sénégal: Schalke 04 - Le carton rouge de Moussa Ndiaye annulé

15 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Bonne nouvelle pour Moussa Ndiaye et Schalke 04. Le défenseur sénégalais sera de la partie ce weekend pour la 30ème journée de Bundesliga 2 contre Munster. En effet, la commission de discipline de la Fédération allemande de football a annulé son carton rouge reçu face à Elvesberg dimanche dernier. La commission a donc déjugé l'arbitre Michael Bacher.

« Suite à une audience téléphonique avec l'arbitre devant le tribunal sportif et à l'examen des images télévisées, il apparaît clairement que le joueur d'Elversberg a bien commis la faute lors du tacle, tandis que le numéro 16 de Schalke n'a commis aucune infraction lui-même. Bacher a admis s'être trompé concernant le joueur qui avait agi illégalement et a affirmé que Ndiaye n'avait commis aucun autre comportement antisportif sur cette action », précise l'instance allemande dans un communiqué sur son site internet.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.