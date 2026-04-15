Sénégal: Reug Reug face à un double défi en 23 jours

Reug Reug entre dans une zone de turbulences rares. Le vendredi 15 mai prochain, le champion du monde des poids lourds du One championship remettra sa ceinture en jeu face au redoutable Russe Anatoly « Sladkiy » Malykhin, avant d'enchaîner, le dimanche 7 juin 2026, avec un combat de lutte très attendu contre Boy Niang 2. Deux disciplines, deux contextes, un seul combattant et seulement 23 jours pour gérer deux grands rendez-vous sportifs.

Le premier acte de ce marathon se déroulera à Bangkok, en Thailand, dans le mythique stade Lumpinee, à l'occasion de l'évènement « The Inner Circle » (une grande affiche). Ce sera une revanche brûlante entre deux mastodontes qui avaient déjà électrisé le monde du Mma lors du One 169, en novembre 2024. Ce soir-là, Reug Reug avait créé l'exploit en infligeant à Malykhin sa toute première défaite.

Au terme de 25 minutes d'un combat intense, le Sénégalais s'était imposé par décision partagée, s'emparant ainsi de la ceinture des lourds. En effet, face à un adversaire jusque-là invincible et champion dans trois catégories, la « Foudre » de Thiaroye avait impressionné par sa bravoure, sa lutte maîtrisée et son efficacité dans les phases de corps à corps. Une performance historique qui l'a propulsé au sommet du Mma mondial.Mais cette fois, le contexte est très différent.

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Reug Reug n'est plus le challenger. Il est le champion attendu à tout donner pour rester sur le trône, celui que tout le monde veut peut-être faire tomber. Malykhin, piqué dans son orgueil, revient avec une seule idée en tête : reprendre son « bien » et laver l'affront. Le combat s'annonce encore plus engagé avec des enjeux sportifs et symboliques de haute volée.

À peine ce choc terminé, Reug Reug devra changer de registre et revenir à ses fondamentaux : la lutte sénégalaise. Le 7 juin, il croisera Boy Niang 2 dans un combat longtemps reporté. Entre blessures et blocages administratifs, ce duel a mis du temps à se concrétiser, avant que la Fédération ne pousse à son officialisation. Cette explication s'annonce explosive et indécise.

Boy Niang 2, surnommé le « Thiapathioly » de Pikine, rêve de frapper un grand coup en faisant tomber une star mondiale. De son côté, Reug Reug devra gérer la récupération physique, le changement de préparation et de discipline et la pression médiatique. C'est dire qu'en 23 jours d'intervalle, le champion sénégalais jouera gros. Il devra défendre son trône mondial en Mma et confirmer son statut dans la lutte sénégalaise. Un pari lourd et risqué, mais à la hauteur d'un combattant qui n'a jamais reculé devant les défis.