Tunisie: Un événement artistique met en lumière la créativité des artistes en situation de handicap

La Cité de la Culture de Tunis a accueilli, le 14 avril 2026, un spectacle musical et scénique exceptionnel placé sous le signe de la volonté, de la créativité et de l'inclusion artistique. Intitulé " Par ma cécité je vois : les clairvoyances chantent pour la volonté et la vie", l'événement a été présenté par l'artiste tunisien non-voyant Hassan Mehni, dans le cadre du soutien du Fonds d'encouragement et d'investissement dans la création littéraire et artistique.

Ce spectacle, dont l'accès sera gratuit et ouvert au public, a réuni sur scène plusieurs artistes, dont la chanteuse Shahrazed Helal, ainsi qu'un groupe d'artistes professionnels en situation de handicap, dans une démarche artistique collective visant à mettre en valeur la diversité des talents et des expressions créatives.

Conçu comme une expérience musicale et scénique complète, le programme a proposé une série de performances variées issues de la création de Hassan Mehni. Il a inclus également des morceaux inspirés du patrimoine musical tunisien, ainsi que des œuvres originales portées par les artistes participants. Le spectacle a intégré en outre des tableaux artistiques mêlant chant et danse, dans une mise en scène construite autour d'une vision artistique globale et immersive.

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Au-delà de sa dimension artistique, l'événement porte un message fort autour de l'inclusion et de l'accessibilité culturelle. Il met en lumière la capacité des artistes en situation de handicap à contribuer pleinement à la scène culturelle tunisienne, en valorisant leur créativité, leur sensibilité et leur expression artistique. Le spectacle se veut ainsi une démonstration concrète que la création artistique ne connaît ni limites physiques ni barrières sociales.

Dans cette perspective, "Par ma cécité je vois" se présente comme un espace de rencontre entre art et engagement humain. Il célèbre des valeurs universelles telles que la liberté, le rêve, la résilience et la coexistence. La présence du public est également pensée comme un élément essentiel du dispositif, en tant que soutien moral et symbolique aux artistes participants, mais aussi comme une reconnaissance du rôle de l'art dans la construction du lien social.

L'événement est produit et soutenu par DIERBA SCOOP, dans le cadre d'une démarche visant à renforcer la visibilité des artistes en situation de handicap et à promouvoir leurs créations au sein de la scène culturelle tunisienne. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation de l'inclusion dans le secteur artistique, en encourageant des projets qui allient qualité esthétique et portée sociale.

En associant musique, performance scénique et engagement humain, ce spectacle se positionne comme un moment fort de la programmation culturelle de la Cité de la Culture. Il illustre également la volonté de promouvoir une scène artistique tunisienne ouverte, innovante et inclusive, capable de porter des messages universels à travers la création.

À travers cette initiative, la Cité de la Culture confirme son rôle de plateforme majeure pour la diffusion des expressions artistiques contemporaines, tout en offrant un espace d'expression aux talents issus de parcours divers. Le spectacle "Par ma cécité je vois" s'annonce ainsi comme une rencontre entre émotion, créativité et humanité.