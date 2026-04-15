Tunisie: Le Géoparc Dahar officiellement inscrit sur la liste des géoparcs de l'UNESCO

Le « Géoparc Dahar » a été officiellement inscrit ce mercredi sur la Liste des géoparcs mondiaux de l'UNESCO, à l'issue d'un vote unanime des États membres réunis à Paris lors de la 224e session du Conseil exécutif. Il s'agit de la première labellisation de ce type pour la Tunisie et de la troisième à l'échelle du continent africain, consacrant ainsi une reconnaissance internationale majeure du patrimoine géoculturel national.

Cette distinction couronne un long processus de coordination nationale ayant mobilisé l'ensemble des ministères, des structures publiques, des collectivités locales, du secteur privé et de la société civile. S'étendant sur 6 000 km², à travers les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès, le Géoparc Dahar séduit par la diversité de ses formations géologiques, la richesse de ses écosystèmes et la vitalité de ses pratiques socio-économiques et culturelles locales.

Devant le Conseil exécutif, l'ambassadeur Dhia Khaled, représentant permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, a salué « l'engagement ferme du pays à préserver et valoriser son patrimoine géoculturel aux niveaux national et régional ». Selon lui, cette reconnaissance devrait « insuffler une nouvelle dynamique de développement territorial » et conforter la position de la Tunisie en tant que destination de choix pour un tourisme culturel, alternatif et écoresponsable.

Les géoparcs mondiaux de l'UNESCO désignent des territoires intégrés où des sites géologiques d'importance internationale sont gérés selon une approche globale associant protection, éducation et développement durable, avec une participation active des communautés locales. Le réseau mondial compte 229 sites répartis dans 50 pays, couvrant une superficie totale de 816 629 km² (données de 2025). Douze nouveaux géoparcs, dont Dahar, viennent d'intégrer cette liste à l'occasion de la 224e session du Conseil exécutif de l'UNESCO, qui se déroule au siège de l'organisation à Paris du 8 au 23 avril 2026.

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