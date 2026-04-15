Tunisie: Accord tuniso-italien - Renforcer les relations historiques entre les villes de Mahdia et Mazara Del Vallo

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le consul de la Tunisie à Palerme et le maire de la ville italienne de Mazara Del Vallo sont convenus de la tenue d'une manifestation culturelle autour des relations historiques entre la ville de Mahdia et Mazara Del Vallo durant le mois de septembre 2026 avec la participation des responsables de la Tunisie et de la Sicile.

De même la séance de travail était l'occasion d'exposer les préoccupations de la communauté tunisienne résidant à Palerme en vue de trouver des solutions pour une meilleure intégration économique sociale et culturelle, selon un communiqué publié mercredi sur la plateforme médiatique du ministère des affaires étrangères « Tunisia InfoHub ». D'ailleurs, les deux parties ont également décidé l'organisation d'une journée économique sur la réalité et les perspectives de coopération dans le secteur de la pêche maritime.

La situation de la « Maison de la Tunisie » à Palerme et les problématiques liées à l'octroi d'un titre de séjour à la carte de résidence et les difficultés administratives rencontrées essentiellement par les pêcheurs tunisiens ont été à l'ordre du jour de la rencontre. Le consul tunisien a aussi rendu visite à l'école tunisienne de la ville qui fait l'objet de travaux de rénovation qui ont été lancés en collaboration entre le consulat et des composantes de la société civile actives dans la région.

La visite comprenait également le siège de l'association caritative italienne « Fondazione San Vito Onlus » qui fournit du soutien aux migrants de diverses nationalités. Il y a notamment pris connaissance du projet « Progetto Donna », auquel participe un groupe de mères tunisiennes spécialisées dans la couture et l'artisanat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.