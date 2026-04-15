Sénégal: Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO - Le Conseil des gouverneurs approuve un nouveau plan stratégique quinquennal

Le Conseil des Gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a clôturé sa 24ème Assemblée générale annuelle (Aga), tenue à Accra (Ghana) le 8 avril 2026, avec une ferme détermination et un engagement résolu à accroître significativement ses investissements dans l'ensemble de la région ouest africaine au cours des cinq prochaines années.

Selon un communiqué de presse, cet engagement traduit la volonté renforcée de la BIDC d'accélérer le financement de projets structurants et de consolider l'intégration économique régionale. Le Conseil des gouverneurs, explique-t-on, est composé des ministres des Finances, et dans certains cas des ministres en charge de la Planification et du Développement, des quinze pays d'Afrique de l'Ouest.

Deux ministres de l'Alliance des États du Sahel (Aes), à savoir ceux du Burkina Faso et du Niger, ont également pris part à la session, réaffirmant ainsi leur engagement collectif à faire progresser la mission, la vision stratégique et le mandat de développement régional de la Banque.

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L'honorable Seth Terkper, Conseiller du Président et ancien ministre des Finances de la République du Ghana, a procédé à l'ouverture de la réunion au nom de John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana. Il a, à cette occasion, renseigne la même source, réitéré l'appui constant du Ghana au rôle stratégique de la Bidc dans la promotion d'une croissance économique durable et résiliente au sein de la sous-région.

Le Conseil des Gouverneurs, organe suprême de décision de la Banque, a approuvé le nouveau plan stratégique quinquennal de la Bidc intitulé Stratégie Croissance - Résilience - Optimisation (GRO) 2026-2030. Cette stratégie, précise-t-on, vise à positionner la Banque comme une institution financière de premier plan dans la sous-région, déterminée à relever les défis socio-économiques régionaux tout en renforçant l'impact opérationnel de ses interventions.

Elle orientera les actions de la BIDC dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie et de la transformation numérique, avec une attention particulière portée à la résilience climatique et à la participation du secteur privé.

Le Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a rendu un vibrant hommage au Président sortant du Conseil des Gouverneurs et ministre des Finances de la République du Ghana, Dr Ato Baah Forson, saluant son leadership remarquable, sa vision stratégique et son engagement constant, qui ont contribué à positionner la Bidc comme un acteur clé du développement durable dans la région.

« Nous exprimons notre profonde reconnaissance à l'Honorable Dr Ato Forson pour le dévouement dont il a fait preuve et pour les progrès significatifs réalisés sous sa direction », a-t-il déclaré. Dr Donkor a également présenté les performances financières et opérationnelles remarquables de la Banque au titre de l'exercice 2025, mettant en exergue la capacité de la Bidc à honorer ses engagements d'investissement annoncés et à atteindre les objectifs ambitieux définis dans le cadre de la nouvelle stratégie.

Enfin, le Conseil des gouverneurs a procédé à l'élection, à l'unanimité, de Ismaël Nabé, ministre de la Planification, de la Coopération Internationale et du Développement de la République de Guinée, en qualité de nouveau Président du Conseil des gouverneurs de la Bidc.