Afrique de l'Ouest: Le Mali lève 55 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget 2026, le Mali a levé ce mercredi 15 avril 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant qui avait été mis en adjudication s'élevait à 50 milliards FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont établies à 112,586 milliards FCFA. Les investisseurs ne se sont pas positionnés sur les obligations de 7 ans. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 225,17%.

Le montant des soumissions retenu par le trésor Public malien est de 55 milliards FCFA et celui rejeté 57,586 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 48,85%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,43% pour les bons, 7,80% pour les obligations de 3 ans et 6,90% pour celles de 5 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'émetteur entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 avril 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor Public malien compte le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 16 avril 2029 pour celles de 3 ans et au 16 avril 2031 pour celles de 5 ans. Les intérêts seront payés par an au taux de 6,00% pour les obligations de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.