Afrique: La transformation agricole de l'Éthiopie est un exemple pour le pays selon la CUA

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine estime que les avancées de l'Éthiopie en matière de transformation agricole constituent une référence pour les autres pays du continent engagés dans l'amélioration de leur sécurité alimentaire et de leur productivité.

Selon Janet Edeme, responsable de la Division du développement rural, de l'agriculture, de l'alimentation et de la sécurité à la CUA, les progrès enregistrés par l'Éthiopie illustrent l'efficacité de politiques coordonnées et de réformes structurelles capables de produire des résultats concrets dans le secteur agricole.

Dans un entretien accordé à l'ENA, elle a indiqué que le pays a fortement augmenté sa production agricole, notamment dans le domaine du blé, tout en réalisant des avancées significatives dans des filières comme le café et l'élevage.

Elle a précisé que son département collabore avec plusieurs partenaires, dont l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, afin de promouvoir les systèmes agroalimentaires à travers le développement de politiques et le renforcement institutionnel.

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Elle a souligné que l'Éthiopie a démontré l'importance d'une approche intégrée, où politiques, recherche et services de vulgarisation sont harmonisés, permettant ainsi une transformation en profondeur du secteur.

Janet Edeme a toutefois relevé que de nombreux pays africains sont encore confrontés à une fragmentation institutionnelle et à un manque de coordination entre les secteurs.

Elle a également insisté sur le fait que la dépendance à l'agriculture pluviale reste un défi majeur sur le continent.

Selon elle, la transition de l'Éthiopie vers l'irrigation et la mécanisation, permettant une production tout au long de l'année, constitue une approche à suivre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Face aux effets du changement climatique et à l'instabilité des précipitations, elle a enfin souligné la nécessité pour les pays africains de développer des systèmes agricoles plus résilients, moins dépendants des aléas naturels.