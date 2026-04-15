Madagascar: CCI IVATO - Les acteurs politiques omniprésents

De nombreux responsables politiques issus de différents partis ont été présents hier au CCI Ivato, lors du lancement de la concertation nationale des jeunes. Préparée depuis plusieurs mois par le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette rencontre est dédiée à la jeunesse venue de toute l'île. Toutefois, la forte présence d'acteurs politiques au premier plan de la conférence a suscité l'attention de certains citoyens, notamment des jeunes, principaux concernés par cette concertation.

La participation de représentants de l'État, tels que le président de la Refondation, le colonel Michael Randrianirina, accompagné de ses hauts conseillers, le président de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), Florent Rakotoarisoa, ainsi que des députés et des membres du gouvernement, peut sembler logique selon certains observateurs. Cependant, ce sont surtout d'anciens dirigeants et d'autres figures politiques qui alimentent les inquiétudes. Plusieurs jeunes, souhaitant garder l'anonymat, redoutent que cette concertation ne devienne un outil de manipulation. De son côté, le président Michael Randrianirina a tenu à rassurer : « Ne vous laissez pas manipuler pour servir les intérêts de ceux qui cherchent à déstabiliser le pays », a-t-il déclaré.

Critères de sélection

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Parmi les personnalités présentes figuraient notamment l'ancien président Marc Ravalomanana, l'ancien chef d'État Rivo Rakotovao, le président du parti politique GFFM, le pasteur Mailhol Dieu-Donné, ainsi que l'influenceur Marc Tatandraza, entre autres. Interrogé à ce sujet, l'ancien président Marc Ravalomanana a indiqué avoir simplement répondu à une invitation. « Je suis étonné de l'absence du FFKM, alors que cette entité aurait déjà reçu un mandat pour coordonner la concertation nationale », a-t-il affirmé à sa sortie de la grande salle. Par ailleurs, l'absence du ministère de l'Éducation nationale a également surpris. En effet, l'âge légal définissant la jeunesse étant compris entre 14 et 30 ans, une grande partie de cette tranche d'âge relève normalement de ce département.

De nombreux observateurs estiment également que les critères de sélection des invités, notamment des jeunes participants issus de divers horizons, manquent de clarté. Cette sélection est assurée par les principaux initiateurs de la concertation, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Refondation, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Néanmoins, diverses associations d'étudiants venant de différentes localités du pays, ainsi que des jeunes engagés dans les mouvements en faveur de la Refondation, à l'instar de l'Assedu-Mada, ont pris part au lancement de la concertation.

Cette concertation nationale vise à accorder une place centrale aux jeunes dans les prises de décisions nationales, ceux-ci représentant une part importante de la population. Selon les informations recueillies, des consultations seront organisées dans toutes les régions du pays d'ici la fin du mois. L'objectif est de recueillir les contributions des jeunes et de renforcer les échanges avec les partenaires, afin de favoriser leur inclusion dans les projets de développement.