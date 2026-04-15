Sénégal: UASZ - Une école du CIMPA pour renforcer la recherche en mathématiques appliquées

Ziguinchor — Une école en mathématiques appliquées, organisée par le Centre international de mathématiques pures et appliquées (CIMPA), se tient à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), en vue de rendre les connaissances scientifiques de haut niveau accessible à un public le plus large possible.

L'initiative, qui se poursuit jusqu'au 24 avril prochain, enregistre la participation de chercheurs venus de pays voisins et d'autres régions du monde.

Cette "école CIMPA" réunit des doctorants et de jeunes chercheurs autour des thématiques du contrôle optimal et de l'optimisation de forme.

L'objectif de cette rencontre est de proposer des cours de niveau recherche dans des domaines à fort potentiel applicatif, selon Pierre Lissy, professeur de mathématiques appliquées au laboratoire CERMICS de l'École nationale des Ponts et chaussées de Paris.

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Le CERMICS est le centre d'enseignement et de recherche en mathématiques et calcul scientifique.

Il a souligné que ces enseignements permettent de diffuser un savoir pas toujours disponible localement, notamment dans des structures où toutes les branches des mathématiques appliquées ne sont pas représentées.

Les cours, entamés mardi, se déroulent sur une période de dix jours, avec environ cinq heures d'enseignement quotidien.

L'école accueille entre 40 et 50 participants, principalement venus du Sénégal, mais aussi du Burkina Faso et du Maghreb.

Neuf intervenants assurent la formation, dont un du Sénégal et d'autres en provenance d'Europe et d'Amérique latine.

Pour Pierre Lissy, cette école constitue une opportunité d'élargir les horizons scientifiques des participants, de découvrir de nouvelles orientations de recherche et de renforcer leurs compétences.

Les thématiques abordées, notamment l'optimisation de forme, présentent également un intérêt pratique, étant largement utilisées dans l'industrie pour améliorer les performances et réduire les coûts de conception.

Le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Alassane Diédhiou, a salué une initiative qui arrive "à son heure", rappelant que l'accès à l'information scientifique est essentiel pour progresser en recherche.

Selon lui, ces enseignements permettent aux jeunes chercheurs de mieux situer l'état des connaissances dans leur domaine et de s'inscrire plus efficacement dans la dynamique internationale de la recherche.