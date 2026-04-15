Sénégal: Baccalauréat général - L'académie de Diourbel préoccupée par la baisse des résultats

Diourbel — L'inspecteur d'académie de Diourbel (centre), Aboubakry Sadikh Niang, a exprimé mercredi son inquiétude face à la baisse continue des résultats au baccalauréat général dans la région, évoquant une tendance "préoccupante" observée ces dernières années.

"L'académie de Diourbel est sur une pente descendante en ce qui concerne les résultats au baccalauréat général. C'est une situation que nous sommes en train d'analyser pour en comprendre les causes", a-t-il déclaré.

M. Niang s'exprimait lors de la présentation du rapport annuel de performance 2025, dans le cadre de la revue régionale du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation et de la formation.

La rencontre était présidée par l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop.

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Selon l'inspecteur d'académie de Diourbel, certains établissements privés contribuent à cette contre-performance.

"Une partie des établissements privés tire dangereusement les résultats de l'académie vers le bas", a-t-il affirmé, précisant que, l'année dernière, certains établissements n'ont enregistré aucun admis au baccalauréat.

Il a également indiqué que les candidatures libres constituent un autre facteur explicatif de cette situation jugée inquiétante.

L'inspecteur d'académie a toutefois assuré que des concertations ont été engagées avec les responsables des établissements concernés afin de formuler des recommandations et corriger les insuffisances relevées, dans le but d'améliorer les performances globales dans cette circonscription éducative.

Il a en outre insisté sur la nécessité d'une mobilisation des autorités administratives locales pour accompagner ces mesures correctives.

M. Niang s'est par ailleurs félicité des bons résultats enregistrés en 2025 au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), qu'il impute notamment à la systématisation des progressions harmonisées et à l'introduction d'évaluations à épreuves standardisées.