Afrique de l'Ouest: UEMOA - Un don de 1, 7 milliards CFA du Fonds africain de développement la compétitivité du secteur privé

Dakar — Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 10 avril dernier, à Abidjan, un don de 1,7 milliard de francs CFA destiné à financer le projet de renforcement de la compétitivité du secteur privé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a-t-on appris du groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

L'objectif du projet est de renforcer la compétitivité du secteur privé et des économies des huit pays de l'UEMOA que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Il va permettre aussi de tirer profit des opportunités de production et de commerce et de faciliter l'intégration sur le marché de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), précise la BAD sur son site Internet.

"Le projet vise à définir un cadre d'harmonisation et de mise en cohérence des stratégies nationales, exploite les complémentarités et synergies des efforts nationaux, tout en renforçant l'efficacité des instruments existants de promotion de l'intégration sous-régionale", a expliqué Lamin Barrow, directeur général du groupe de la BAD pour l'Afrique de l'Ouest.

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Selon M. Barrow, la BAD a "une grande expérience" des opérations d'appui à l'intégration régionale à travers les infrastructures, la facilitation des échanges et la diversification des exportations.

Dans le cadre de ce projet, il est notamment prévu d'organiser des concertations nationales avec les comités nationaux de la zone de libre-échange sur l'état de mise en oeuvre de l'Accord sur la ZLECAF, la Zone de libre-échange continentale africaine.

Il s'agit aussi de définir, à travers ce projet, un cadre d'opérationnalisation et de fournir un accompagnement ciblé à 80 petites et moyennes entreprises (PME), prêtes à exporter, en plus d'autres points relatifs au financement, à la conformité aux normes, à l'utilisation des nouvelles technologies et aux pratiques de production durables.