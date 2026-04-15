Afrique: Basketball 3x3 - Les deux prochaines éditions d'Africa Cup à Madagascar

Après deux éditions couronnées de succès, Madagascar conserve l'organisation de la FIBA 3x3 Africa Cup cette année et l'an prochain.

Madagascar confirme son statut de place forte du basketball 3x3 en Afrique. Fort du succès enregistré lors des deux dernières éditions, le pays accueillera de nouveau la FIBA 3x3 Africa Cup en 2026 et en 2027, au Palais des Sports de Mahamasina. Une décision qui traduit la confiance renouvelée des instances internationales dans la capacité d'organisation de la Grande Île.

La compétition réunira une fois de plus les meilleures sélections nationales masculines et féminines du continent, prêtes à en découdre pour le titre africain. Mais au-delà de l'organisation, l'enjeu sera aussi sportif pour Madagascar, qui aura l'occasion de marquer encore davantage l'histoire de la discipline.

En effet, les équipes malgaches restent sur deux années exceptionnelles, avec un doublé hommes-dames réalisé en 2024 et 2025. Un exploit rare qui place désormais la barre très haut. Devant son public, la sélection nationale aura l'opportunité de réaliser un triplé historique, confirmant sa domination sur la scène africaine.

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L'édition 2026 est d'ores et déjà programmée du 3 au 6 décembre à Antananarivo. Comme lors des précédentes éditions, le Palais des sports et de la Culture servira d'écrin à l'événement. Un site devenu emblématique, apprécié pour son ambiance festive et sa proximité avec le public, qui contribue pleinement au succès populaire de la compétition.

Du côté de la FIBA, cette reconduction s'inscrit dans une logique de continuité. Alex Sanchez, directeur général de FIBA 3x3, n'a pas caché sa satisfaction : « Madagascar a su offrir des éditions mémorables, tant sur le plan sportif que dans l'expérience globale proposée aux joueurs et aux supporters », confie-t-il.

Honneur et responsabilité

Même son de cloche du côté de FIBA Afrique. Son directeur exécutif, Julien Farran, salue l'engagement constant du pays dans le développement du basketball 3x3, devenu en quelques années une discipline phare à Madagascar.

Pour Jean-Michel Ramaroson, président de la Fédération malagasy de basketball, cet honneur est aussi une responsabilité. « Nous remercions la FIBA pour sa confiance renouvelée. L'organisation de la FIBA 3x3 Africa Cup à Madagascar s'inscrit pleinement dans notre stratégie de performance, en lien avec le processus de qualification aux Jeux olympiques d'été de 2028. Nous mettrons tout en oeuvre pour offrir un cadre d'excellence à nos équipes et contribuer au rayonnement du basketball africain ».

Accueillir quatre éditions consécutives constitue une fierté immense, mais implique également de maintenir un niveau d'exigence élevé, à la hauteur des performances réalisées par les sélections nationales.

En dehors du rendez-vous sportif, la FIBA 3x3 Africa Cup s'impose désormais comme un véritable événement populaire à Madagascar. Entre ferveur du public, spectacle urbain et performances de haut niveau, tous les ingrédients sont réunis pour faire des éditions 2026 et 2027 de nouveaux succès.