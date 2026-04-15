Madagascar: Spectacle - Olombelo Ricky à l'assaut du Coliseum

Après plusieurs dates et une tournée, Olombelo Ricky choisit le Coliseum pour marquer la clôture de ses 45 ans de carrière musicale.

Une page se tourne et une autre s'illumine : Olombelo Ricky signe son grand retour au Coliseum ce dimanche 19 avril, avec un concert exceptionnel qui marque la clôture de ses 45 ans de scène. Après avoir enflammé d'autres grandes scènes, dont le Palais des sports, et sillonné des villes comme Ambositra et Antsirabe, l'artiste choisit ce lieu emblématique pour réunir son public autour d'un moment fort.

Organisé par Lax Pro, en partenariat avec Airtel Madagascar, cet événement se veut bien plus qu'un simple concert. Il s'inscrit dans une volonté claire de rassembler plusieurs générations autour d'un seul et même spectacle, témoignant de l'empreinte durable de l'artiste dans le paysage musical.

Sur scène, Olombelo Ricky promet plus de 4 heures de show, mêlant ses nombreux styles musicaux et revisitant un parcours riche et éclectique. Car au-delà des 45 ans officiellement célébrés -- référence à la création du groupe Kalangita en 1978 --, l'artiste baigne dans la musique depuis bien plus longtemps.

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Dimension particulière

Dès l'âge de 9 ans, il animait déjà des prestations, avant de se former notamment à la batterie aux côtés de figures comme Ramy Franck Melodie Jazz et Salomon Adams, issus de son entourage familial.

Artiste aux multiples facettes, Olombelo Ricky ne se limite pas à la scène: il contribue également à la formation et à l'émergence de nouveaux talents. Cette richesse artistique se reflétera dans ce spectacle, conçu comme une synthèse de son parcours.

Pour ce show de clôture, plusieurs invités partageront la scène avec lui, dont Babai Lugu, Benny Bebey ainsi que Mahaleo Taranaka. Des moments de communion avec le public sont également prévus, notamment à travers des chansons interprétées en choeur, renforçant l'esprit de partage qui caractérise l'événement.

Ce retour au Coliseum revêt ainsi une dimension particulière : celle d'un rendez-vous symbolique entre un artiste et son public, pour célébrer une carrière marquée par la passion, la transmission et la diversité musicale.